Знайти джерело проблеми: топ-7 причин висипань на обличчі
Близько 80% підлітків і всього 20% дорослих людей мають проблеми з шкірними висипаннями. Для початку потрібно виявити причину, а вже потім не лікувати, а прибирати джерело проблеми.
Найосновніші причини перерахувала нутриціолог і коуч з харчування Ірина Арканнікова в своєму Instagram.
Топ-7 причин прищів на обличчі:
1. Гормональна система і її зміни (пубертатний період, певні фази циклу, вагітність). На першому місці в багатьох випадках слід здати аналізи.
2. Захворювання шлунково-кишкового тракту: як правило, до цього призводить неправильне харчування. Цукор, дріжджова випічка з білого борошна - перші вороги.
3. Неправильний догляд. Всі знають, але не всі використовують очищення шкіри вранці і ввечері + неправильно підбирають засоби за типом шкіри і складом.
Ілюстративне фото (pexels.com)
4. Шкірні пошкодження, що супроводжуються запаленням. Починаючи з того, що прищі давити не можна, пам'ятаємо?
5. Бактерії (Propionibacterium acnes або Malassezia), які провокують виникнення запальних вогнищ. Хто тут любитель обличчя руками чіпати + очисними засобами не користуватися?
6. Потовщення рогового шару епідермісу (гіперкератоз). Різні види, безліч причин. Від цукрового діабету до авітамінозу.
7. Стрес. Всім відомий гормон стресу - кортизол, що виробляється наднирковими залозами під час емоційного потрясіння, активує роботу сальних залоз. Порада: зверніть увагу на себе, а не намагайтеся жити на благо інших.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Можна ще додати в список спадковість, різні захворювання і тд, але найчастіше це 2 причини: харчування і догляд.
Нагадаємо, раніше косметолог Ольга Петруніна навчила виявляти небезпечну для шкіри косметику.