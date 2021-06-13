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Оптимальная температура и очищение в два этапа: трихолог научила правильно мыть волосы

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Воскресенье 13 июня 2021 08:38
Оптимальная температура и очищение в два этапа: трихолог научила правильно мыть волосы Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Мыть голову - это не только очистить кожу головы и волосы. Француженки, например, считают, что лучший способ улучшить себе настроение - это вымыть волосы.

Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram рассказала о золотых правилах мытья и очищения кожи головы и волос.

Как же мыть волосы, чтобы это всегда улучшало твое настроение, а волосы были твоей гордостью? Мытье волос – для кого-то это целый процесс, для кого-то дело трех минут.

А как правильно?

По правилам это действительно целый процесс, но не обязательно несколькочасовой. Мытье волос – это очищение кожи головы и самих волос.

Оптимальная температура и очищение в два этапа: трихолог научила правильно мыть волосы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Шампунь – подбирается по типу кожи головы и с учетом сопутствующих проблем. Его задача – очищение именно кожи головы. Часто шампунь не справляется, тогда нужно подключить пилинг для кожи головы.

Пилинг – благодаря слабокислому составу, пилинг разрушает пептидные и липидные связи между клетками кожи и отшелушивает накопившийся кератин, кожный жир и прочие загрязнения с поверхности кожи головы.

Вниз головой или стоя в душе?

Не важно, в какой позе ты моешь голову. Главное, чтобы шампунь был нанесен по всей поверхности и дважды. Это важное условие.

Оптимальная температура и очищение в два этапа: трихолог научила правильно мыть волосы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Температура воды.

Должна быть просто комфортной, приближена к температуре тела. Нельзя мыть голову холодной или горячей водой. Холодная вода вызывает спазм сосудов кожи головы, горячая – усиливает работу сальных желез. И то и другое не пойдет на пользу волосам.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина поделилась тонкостями подбора солнцезащитных средств с SPF.

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