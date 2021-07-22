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Ошибки при мытье головы: чего стоит избегать

Автор: Марина Настевич

Уверены ли вы, что правильно моете голову? Ведь ошибки при мытье волос могут ощутимо навредить им.

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир в своем Instagram рассказала, что не нужно делать, когда моешь голову.

Ошибки при мытье волос:

Начинать мыть голову, не прочесав волосы. Если волосы тонкие, длинные и повреждённые, то во время мытья запутаются ещё сильнее. Запомните правило - сначала расчёсываемся, потом моем.

Слишком горячая вода. Вода должна быть комфортной температуры. В кипятке волосы не моем, горячая вода сушит волосы и провоцирует излишнюю жирность кожи.

Сильно шкарябать ногтями кожу головы. Во-первых - это больно, во-вторых есть риск пораниться, спровоцировать различные проблемы кожи головы. Массируем голову осторожно, подушечками пальцев.‍

Лить слишком много шампуня на волосы. Если шампунь хорошо пенится, достаточно совсем немного средства. Шампунь наносим преимущественно на корни и немного протягиваем пену по длине волос.



Плохо смывать маски и бальзамы в надежде, что они лучше защитят волосы. Все косметические средства нужно обильно смывать водой. Остатки средств, которые накапливаются на волосах могут провоцировать перепит и ломкость в дальнейшем. Да, и в целом, волосы будут выглядеть неопрятно.

Выкручивать волосы, растирать полотенцем и т.д, чтобы удалить лишнюю влагу. Вы только усугубите проблему ломкости. Чтобы убрать излишки воды, волосы достаточно просто промакивать аккуратно полотенцем.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее бьюти-блогер дала советы, как восстановить волосы после отпуска.

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