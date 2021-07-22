RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Помилки при митті голови: чого варто уникати

Автор: Марина Настевич

Чи впевнені ви, що правильно миєте голову? Адже помилки при митті волосся можуть відчутно нашкодити йому.

Б'юті-блогер Катерина Коцемір у своєму Instagram розповіла, що не потрібно робити, коли миєш голову.

Помилки при митті волосся:

Починати мити голову, не прочесавши волосся. Якщо волосся тонке, довге і пошкоджене, то під час миття заплутається ще сильніше. Запам'ятайте правило - спочатку розчісуємся, потім миємо.

Занадто гаряча вода. Вода повинна бути комфортної температури. В окропі волосся не миємо, гаряча вода сушить волосся і провокує зайву жирність шкіри.

Сильно шкарябати нігтями шкіру голови. По-перше - це боляче, по-друге є ризик поранитися, спровокувати різні проблеми шкіри голови. Масажуємо голову обережно, подушечками пальців.‍

Лити занадто багато шампуню на волосся. Якщо шампунь добре піниться, достатньо зовсім небагато засобу. Шампунь наносимо переважно на корені і трохи протягуємо піну по довжині волосся.



Погано змивати маски і бальзами в надії, що вони краще захистять волосся. Всі косметичні засоби потрібно рясно змивати водою. Залишки засобів, які накопичуються на волоссі ,можуть провокувати перепит і ламкість в подальшому. Та і в цілому, волосся буде виглядати неохайно.

Викручувати волосся, розтирати рушником і т. д, щоб видалити зайву вологу. Ви тільки посилите проблему ламкості. Щоб прибрати надлишки води, волосся досить просто промакувати акуратно рушником.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше б'юті-блогер дала поради, як відновити волосся після відпустки.

Читайте LITE в Google News
волосыкрасотабьюти-советы