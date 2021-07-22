Помилки при митті голови: чого варто уникати

Помилки при митті волосся:

Починати мити голову, не прочесавши волосся. Якщо волосся тонке, довге і пошкоджене, то під час миття заплутається ще сильніше. Запам'ятайте правило - спочатку розчісуємся, потім миємо.

⠀

Занадто гаряча вода. Вода повинна бути комфортної температури. В окропі волосся не миємо, гаряча вода сушить волосся і провокує зайву жирність шкіри.

⠀

Сильно шкарябати нігтями шкіру голови. По-перше - це боляче, по-друге є ризик поранитися, спровокувати різні проблеми шкіри голови. Масажуємо голову обережно, подушечками пальців.‍

⠀

Лити занадто багато шампуню на волосся. Якщо шампунь добре піниться, достатньо зовсім небагато засобу. Шампунь наносимо переважно на корені і трохи протягуємо піну по довжині волосся.



⠀

Погано змивати маски і бальзами в надії, що вони краще захистять волосся. Всі косметичні засоби потрібно рясно змивати водою. Залишки засобів, які накопичуються на волоссі ,можуть провокувати перепит і ламкість в подальшому. Та і в цілому, волосся буде виглядати неохайно.

⠀

Викручувати волосся, розтирати рушником і т. д, щоб видалити зайву вологу. Ви тільки посилите проблему ламкості. Щоб прибрати надлишки води, волосся досить просто промакувати акуратно рушником.

Ілюстративне фото (pexels.com)