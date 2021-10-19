Как остановить выпадение волос: 4 шага в домашних условиях

Ежедневно волосы обновляются и выпадают в небольшом количестве. Выпадение 50-100 волос в день принято считать нормой. Однако, эксперт бы назвала это условной нормой и отталкивалась от общей густоты ваших волос. Если волосы редкие, то потеря 100 волос ежедневно, будет явно большой.

⠀

Внутренние проблемы организма, хронические болезни, неправильный уход, стрессы (любые псих. проблемы), нарушение гормонального фона, недостаток чего-либо в организме - может приводить к выпадению волос.

⠀

Шампунь "от выпадения" в этом случае не поможет! Он вообще не способен остановить выпадение. Не ищите "волшебную пилюлю", нужен комплекс мер для решения проблемы.

Если волосы редеют и с каждым годом их становится все меньше, что можно предпринять:

1. Проверить здоровье, обратиться к трихологу/дерматологу/дерматовенерологу/эндокринологу с проблемой выпадения волос.

Врач назначит анализы, необходимые вам, назначит лечение, если есть проблемы. Если «ничего не нашли и всё хорошо», то копаем глубже и продолжаем искать проблему дальше.

⠀

2. Косметические средства.

Маски на основе стручкового перца, разогревающие маски, порошковые маски для стимуляции роста - дают хороший эффект и множество новых волос. Подобные маски лучше делать курсом, 1 месяц-1,5 месяца.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Тоники и сыворотки для роста волос.

Несмываемые тоники и сыворотки с натуральными экстрактами, травами и эфирными маслами, ментолом, камфорой и мятой в составе эффективны в борьбе за возвращение густоты волос. Главное, помнить, что любое средство используется курсом 1,5-2 месяца. Если нет системы и на постоянной основе использовать стимуляторы, можно спровоцировать ещё большее выпадение!

4. Массаж и аромарасчесывание

Иллюстративное фото (instagram.com/katie.kotcemir)