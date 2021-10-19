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Как остановить выпадение волос: 4 шага в домашних условиях

Автор: Марина Настевич

Выпадение волос - одна из самых распространенных проблем у женщин (и мужчин тоже). Причины выпадения волос чаще всего идут изнутри. Постоянное выпадение волос - это не норма. Это сигнализирует о том, что в организме происходит какой-то сбой, который требует лечения.

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир поделилась в Instagram действенными советами, как же справиться с проблемой выпадения волос.

Ежедневно волосы обновляются и выпадают в небольшом количестве. Выпадение 50-100 волос в день принято считать нормой. Однако, эксперт бы назвала это условной нормой и отталкивалась от общей густоты ваших волос. Если волосы редкие, то потеря 100 волос ежедневно, будет явно большой.

Внутренние проблемы организма, хронические болезни, неправильный уход, стрессы (любые псих. проблемы), нарушение гормонального фона, недостаток чего-либо в организме - может приводить к выпадению волос.

Шампунь "от выпадения" в этом случае не поможет! Он вообще не способен остановить выпадение. Не ищите "волшебную пилюлю", нужен комплекс мер для решения проблемы.

Если волосы редеют и с каждым годом их становится все меньше, что можно предпринять:

1. Проверить здоровье, обратиться к трихологу/дерматологу/дерматовенерологу/эндокринологу с проблемой выпадения волос.

Врач назначит анализы, необходимые вам, назначит лечение, если есть проблемы. Если «ничего не нашли и всё хорошо», то копаем глубже и продолжаем искать проблему дальше.

2. Косметические средства.

Маски на основе стручкового перца, разогревающие маски, порошковые маски для стимуляции роста - дают хороший эффект и множество новых волос. Подобные маски лучше делать курсом, 1 месяц-1,5 месяца.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Тоники и сыворотки для роста волос.

Несмываемые тоники и сыворотки с натуральными экстрактами, травами и эфирными маслами, ментолом, камфорой и мятой в составе эффективны в борьбе за возвращение густоты волос. Главное, помнить, что любое средство используется курсом 1,5-2 месяца. Если нет системы и на постоянной основе использовать стимуляторы, можно спровоцировать ещё большее выпадение!

4. Массаж и аромарасчесывание

Иллюстративное фото (instagram.com/katie.kotcemir)

Напомним, ранее бьюти-блогер рассказала, как правильно ухаживать за осветленными волосами.

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