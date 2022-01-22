Перевести стрелки: Дуа Липа, Хантер Шефер и другие показали трендовый яркий макияж глаз 2022

Макияж весна-лето 2022 предполагает разнообразие стрелок – от классических до двойных, широких и разноцветных, а также очень длинных и мерцающих. Всплеск цвета и декоративные, даже футуристические элементы только приветствуются.

Если вы наведете стрелки в стиле 60-х или похожие на те, которые любила Эми Уайнхаус, то точно не прогадаете. Звезда сериала "Наследники", очаровательная Дав Камерон демонстрирует, как это выглядит на практике.

Металличекие блестящие стрелки и макияж в стиле гламурных домохозяей из 50-х, позаимствованный у Эмми Уайнхаус (фото: instagram.com/dovecameron)

Девушку смело можно окрестить "королевой стрелок", а в сети сложно найти фото, где она запечатлена без этого элемента трендового макияжа глаз. Все модные тенденции мейкапа Дав уже опробовала на себе.

Короткие стрелки и красная помада - трендовое сочетание 2022 (фото: instagram.com/dovecameron)

Двойные аккуратные стрелки придали образу Дав кукольность (фото:instagram.com/dovecameron)

На двойные стрелки соблазнилась и супермодель Алессадра Амбросио.В ее исполнении этот тренд смотрится аккуратно и элегантно. Стоит взять на вооружение, если вы не созрели для более смелых экспериментов.

Алессандра сделала лаконично двойные стрелки, придав глазам "кошачий" прищур (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

А вот кто отложил черный лайнер в сторону и опробовал на практике яркие стрелки, якобы нарочито небрежно нанесенные на верхнее подвижное веко, так это Дуа Липа. Певица смело примеряет на себя макияж в стиле 90-х и не боится всплеска красок.

Дуа Липа не боится блеска, ярких цветов и нарочитой небрежности (фото: .instagram.com/dualipa)

На показе Versace SS2022 Дуа Липа продемонстрировала как "носить" неоновые стрелки с яркими тенями (фото:instagram.com/dualipa)

Макяж глаз с черной подводкой и темными тенями в стиле 90-х или рокерский гранж? (фото: instagram.com/dualipa)

Для тех, кому хочется чего-то кративного, подойдет макияж глаз со стразами и жемчужинами. И если выложить ими стрелки по верхнему либо нижнему веку вы пока не решились, присмотритесь к более лаконичным вариантам, как, например, у звезды "Ривердейла" Лили Рейнхарт.

Лили решилась на "слезу" из страз (фото: instagram.com/lilireinhart)

К слову, графические стрелки и макияж в стиле пиан-ап по-прежнему остается актуальным.

Лили демонстрирует макияж глаз в стиле пин-ап (фото: instagram.com/lilireinhart)

Героиня Хантер Шефер, Джулс, стала настоящм трендсеттером после выхода на экраны "Эйфории". В рамках кинопроекта, она смело эксперементирует с образами и выбирает графическую подводку, яркие неоновые тени и стилизованые стрелки вокруг глаз с элементами арта. Зендая также поэксперементировала с макияжем глаз.

К слову, топовые визажисты отмечают, что мейкап 2022 стал некой игрой - обилие необычных декоративных элементов, переводных тату дает поле для бесконечного полета фантазии.