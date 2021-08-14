Пикси, маллет и челка: стилист показала самые трендовые стрижки 2021

Стильная стрижка - немаловажная часть образа, она может полностью его преобразить. Поэтому, прежде чем отправиться к парикмахеру, стоит, конечно, узнать, что в тренде в 2021 году, но при финальном выборе всегда отталкивайтесь от того, какая прическа идет именно вам.