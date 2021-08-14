Пикси, маллет и челка: стилист показала самые трендовые стрижки 2021
Стильная стрижка - немаловажная часть образа, она может полностью его преобразить. Поэтому, прежде чем отправиться к парикмахеру, стоит, конечно, узнать, что в тренде в 2021 году, но при финальном выборе всегда отталкивайтесь от того, какая прическа идет именно вам.
Прежде всего, стрижка должна украшать вас и нравиться вам, а это всего лишь тренды, заверила в своем Instagram стилист Самаль Сан - и показала самые популярные прически 2021 года.
Самые трендовые прически 2021
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Челка. Если хочется разнообразия, но на полноценную стрижку пока не решились, сделайте челку!
- Кудряшки. Нет, мы не призываем вас делать искусственные кудри! Максимум - при помощи плойки для волос. А вот те, кто кудрявый от природы - на модной волне.
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- Длинные ухоженные волосы - это всегда тренд. Еще раз посмотрите на себя в зеркало: вы уверены, что вам вообще стоит стричься?
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- Если да, начните с каре: в моде разная длина этой яркой прически. Также в топах - каре с челкой.
- Если слава Билли Айлиш не дает вам покоя: решайтесь на маллет! Правда, по признанию певицы, свой она получила просто потому, что окрашенные неправильно волосы... начали отпадать.
- Короткие стрижки - для самых смелых! Подчеркнут красоту шеи и сделают свою обладательницу по-мальчишески трогательной.
- Пикси с челкой или без - и образ полностью преобразится.
Какую прическу выбрать в 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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