Питание для здоровых волос: что нужно включить в рацион

Почему выпадают волосы:

Активное выпадение волос - частый спутник гормональных нарушений, например, в работе щитовидной железы – как ее гипер -, так и гипофункции, при диабете и резистентности к инсулину. Как правило, во время беременности волосы приобретают прекрасный вид из-за увеличения количества женских половых гормонов (эстрогенов), а через несколько месяцев после родов уровень гормонов приходит в норму и волосы могут чрезмерно выпадать.⁣⁣⠀

Другая распространенная причина выпадения волос - стресс. Сильные эмоции после пережитого могут обернуться потерей волос через два - три месяца.⁣⁣⠀

Также вредят волосам ограничительные диеты. Слишком низкий запас энергии и питательных веществ, таких как белки, минералы, незаменимые жирные кислоты и витамины приводит к аномальным изменениям в структуре, пигментации волос, оно выпадает больше нормы.⁣⁣⠀

Недостаточный уровень питательных веществ, необходимых для нормального роста волос может возникать в результате нарушения их всасывания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Еще одной причиной проблем с волосами может быть анемия.⁣⁣⠀

И наконец, значительная потеря волос может быть проявлением последствий коронавирусной инфекции. Любая вирусная инфекция протекает с явлениями интоксикации. Это может влиять и на волосяную луковицу. И если в норме только 5-10% всех волос находится в стадии выпадения (стадии телогена), то после болезни количество волос, что одновременно находится в стадии телогена может увеличиться до 50 %. Такая реакция на вирусную инфекцию, телогеновое выпадение волос, как правило, временным и может длиться около 6 месяцев, пока организм не восстановится.⁣⁣

Иллюстративное фото (pexels.com)

Что важно в питании для здоровых волос?⁣⁣

Витамин С. Он необходим для синтеза коллагена. Если питание сбалансированное и разнообразное, его дефицит встречается очень редко. Но может развиваться, если в ежедневном рационе мало свежих овощей, ягод и фруктов.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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⁣Биотин (витамин В7). Важный компонент для роста и восстановления волос. Он встречается во многих группах продуктов, а также синтезируется кишечными бактериями. Дефицит наблюдается в случае нарушения кишечной флоры после лечения антибиотиками.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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⁣⁣Витамин B12. Дефицит наблюдается у вегетарианцев (особенно веганов), при паразитарных заболеваниях и желудочно-кишечных расстройствах. Нехватка витамина приводит к раннему поседению волос, мегалобластной анемии, периферической нейропатии. Источником этого витамина являются продукты животного происхождения - мясо, субпродукты, рыба, яйца, молочные продукты.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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⁣⁣Лизин. Незаменимая аминокислота, важная для здоровья и роста волос. Участвует в выработке коллагена - главного белка соединительной ткани. Его источником является белок, как животного так и растительного происхождения.⁣

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Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.fus)

Мы то, что мы едим. А волосы, как зеркало, отражают состояние и работу систем вашего организма. И расплата за неправильные привычки в питании - болезни, косметические дефекты, быстрое старение, усталость и многое другое.⁣⁣