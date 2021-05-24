Плохо или хорошо? Эксперт раскрыла всю правду о силиконах в шампунях и бальзамах

Для начала поймем, что такое силикон. Одних силикон пугает – потому, что это и форма для выпечки, и компонент, который используют для строительства. Других, наоборот, успокаивает, потому что силикон это органическое соединение. А третьи вообще не задумываются об этом.

Силиконы - кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения. И силиконы (без каких либо полимерных добавок) достаточно безвредный компонент.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В препаратах для волос (как правило – шампунях, масках, бальзамах) силиконы добавляют с целью обволакивать волос и создавать гладкую поверхность. В принципе, в этом нет ничего плохого или вредного. Но!

Силикон имеет свойство накапливаться, как на волосах, так и на коже головы. Из этого следует, что в шампунях его быть не должно! Иначе накапливаться этот силикон будет не только на волосах, но и на коже головы. А это вредно – кожа оказывается под плотной пленкой, которая слабо пропускает кислород и не пропускает влагу. Как следствие – накопление на коже головы клеток рогового слоя, кожного жира, зуд, жирная перхоть, грибковые поражения.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В масках и бальзамах силиконы менее вредны (наносим только на отросшую часть волоса, отступая на 5-10 см от кожи). Но и здесь кроется опасность. Если пользоваться силикон содержащим средством долго, то можем обнаружить, что волосы потеряли блеск и объем. Это происходит потому, что силикон накопился на поверхности волоса и утяжеляет его.

Накопленный силикон может натворить много "вредностей", поэтому его нужно время от времени смывать. Для этого используются шампуни глубокой очистки волос и лучше эту очистку доверить вашему парикмахеру.

Шампуни для глубокой очистки могут быть достаточно агрессивны и ваш мастер обязательно после использования такого шампуня нормализирует рН и водно-липидный баланс кожи головы. В домашних же условиях вы не сможете этого сделать, в результате волосы пострадают еще больше.