Погано чи добре? Експерт розкрила всю правду про силікони в шампунях і бальзамах

Для початку зрозуміємо, що таке силікон. Одних силікон лякає тому, що це і форма для випічки, і компонент, який використовують для будівництва. Інших, навпаки, заспокоює, тому що силікон це органічна сполука. А треті взагалі не замислюються про це.

Силікони - кисневмісні високомолекулярні кремнійорганічні сполуки. І силікони (без будь-яких полімерних добавок) досить нешкідливий компонент.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У препаратах для волосся (як правило – шампунях, масках, бальзамах) силікони додають з метою обволікати волосся і створювати гладку поверхню. В принципі, в цьому немає нічого поганого або шкідливого. Але!

Силікон має властивість накопичуватися, як на волоссі, так і на шкірі голови. З цього випливає, що в шампунях його бути не повинно! Інакше накопичуватися цей силікон буде не тільки на волоссі, але і на шкірі голови. А це шкідливо - шкіра виявляється під щільною плівкою, яка слабо пропускає кисень і не пропускає вологу. Як наслідок - накопичення на шкірі голови клітин рогового шару, шкірного жиру, свербіж, жирна лупа, грибкові ураження.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У масках і бальзамах силікони менш шкідливі (наносимо тільки на відрослу частина волосся, відступаючи на 5-10 см від шкіри). Але і тут криється небезпека. Якщо користуватися силіконовим засобом довго, то можемо виявити, що волосся втратило блиск. Це відбувається тому, що силікон накопичився на поверхні волоса і обтяжує його.

Накопичений силікон може накоїти багато "шкідливостей", тому його потрібно час від часу змивати. Для цього використовуються шампуні глибокого очищення волосся і краще це очищення довірити вашому перукарю.

Шампуні для глибокого очищення можуть бути досить агресивні і ваш майстер обов'язково після використання такого шампуню нормалізує рН і водно-ліпідний баланс шкіри голови. У домашніх же умовах ви не зможете цього зробити, в результаті волосся постраждає ще більше.