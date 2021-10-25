Чем побаловать кожу осенью: чек-лист домашнего СПА от косметолога

Вот осенний арсенал ухода за лицом:

Маски

Сыворотки

Пилинги

Маски мы выбираем по задаче. Если нужен мгновенный (но временный) эффект увлажнённой отдохнувшей кожи - сделайте любую маску SOS (как правило, это недорогие тканевые маски-салфетки).



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если нужна более серьезная работа на перспективу - выбираем уходовую маску. В салонах косметологи делают уходовую маску профбренда. Вы можете значительно сэкономить, сделав эту процедуру самостоятельно дома. Главное - правильно выбрать маску профбренда.

для обезвоженной кожи - это увлажняющая маска

для проблемной - очищающая

для кожи с куперозом - укрепляющая стенки сосудов

для кожи с пигментацией - осветляющая

для возрастной - лифтинговая/омолаживающая

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В вашем арсенале может быть несколько масок. Эту процедуру мы делаем 2 раза в неделю. И маски можем комбинировать между собой. Эксперт рекомендует иметь минимум 2 маски. В один день делаем, например, очищающую. В другой - увлажняющую.



А можем за раз скомбинировать несколько масок. Например, на зону, склонную к высыпаниям, нанести очищающую маску. А на зону, которую сушит и стягивает - увлажняющую.



Есть универсальные маски:

умные пептидные, которые "распознают" проблему, направляя своё действие на конкретную задачу

карбокси, которые работают с целым букетом задач. Эту маску мы делаем курсом. И по завершению получаем свежее, здоровое, помолодевшее лицо.

В выходные, когда позволяет время, можно побаловать себя домашним спа.





Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

При выборе маски ориентируемся не на надписи на баночке, а на состав. Важно, выбирая маску по одной задаче, не усугубить другую. Задача не из легких! Поэтому выбор маски (особенно профессиональной) лучше доверить специалисту, который разбирается в составах и умеет их правильно подбирать под каждую конкретную кожу.