Чем побаловать кожу осенью: чек-лист домашнего СПА от косметолога
Отопительный сезон. Осадки. Ветра. Как помочь коже осенью? Чем побаловать личико?
На эти вопросы в Instagram ответила косметолог Ольга Петрунина.
Вот осенний арсенал ухода за лицом:
- Маски
- Сыворотки
- Пилинги
Маски мы выбираем по задаче. Если нужен мгновенный (но временный) эффект увлажнённой отдохнувшей кожи - сделайте любую маску SOS (как правило, это недорогие тканевые маски-салфетки).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если нужна более серьезная работа на перспективу - выбираем уходовую маску. В салонах косметологи делают уходовую маску профбренда. Вы можете значительно сэкономить, сделав эту процедуру самостоятельно дома. Главное - правильно выбрать маску профбренда.
- для обезвоженной кожи - это увлажняющая маска
- для проблемной - очищающая
- для кожи с куперозом - укрепляющая стенки сосудов
- для кожи с пигментацией - осветляющая
- для возрастной - лифтинговая/омолаживающая
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В вашем арсенале может быть несколько масок. Эту процедуру мы делаем 2 раза в неделю. И маски можем комбинировать между собой. Эксперт рекомендует иметь минимум 2 маски. В один день делаем, например, очищающую. В другой - увлажняющую.
А можем за раз скомбинировать несколько масок. Например, на зону, склонную к высыпаниям, нанести очищающую маску. А на зону, которую сушит и стягивает - увлажняющую.
Есть универсальные маски:
- умные пептидные, которые "распознают" проблему, направляя своё действие на конкретную задачу
- карбокси, которые работают с целым букетом задач. Эту маску мы делаем курсом. И по завершению получаем свежее, здоровое, помолодевшее лицо.
В выходные, когда позволяет время, можно побаловать себя домашним спа.
Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)
При выборе маски ориентируемся не на надписи на баночке, а на состав. Важно, выбирая маску по одной задаче, не усугубить другую. Задача не из легких! Поэтому выбор маски (особенно профессиональной) лучше доверить специалисту, который разбирается в составах и умеет их правильно подбирать под каждую конкретную кожу.
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