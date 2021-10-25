ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Чем побаловать кожу осенью: чек-лист домашнего СПА от косметолога

Новина українською →
Понедельник 25 октября 2021 08:38
Чем побаловать кожу осенью: чек-лист домашнего СПА от косметолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Отопительный сезон. Осадки. Ветра. Как помочь коже осенью? Чем побаловать личико?

На эти вопросы в Instagram ответила косметолог Ольга Петрунина.

Вот осенний арсенал ухода за лицом:

  • Маски
  • Сыворотки
  • Пилинги

Маски мы выбираем по задаче. Если нужен мгновенный (но временный) эффект увлажнённой отдохнувшей кожи - сделайте любую маску SOS (как правило, это недорогие тканевые маски-салфетки).

Чем побаловать кожу осенью: чек-лист домашнего СПА от косметолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если нужна более серьезная работа на перспективу - выбираем уходовую маску. В салонах косметологи делают уходовую маску профбренда. Вы можете значительно сэкономить, сделав эту процедуру самостоятельно дома. Главное - правильно выбрать маску профбренда.

  • для обезвоженной кожи - это увлажняющая маска
  • для проблемной - очищающая
  • для кожи с куперозом - укрепляющая стенки сосудов
  • для кожи с пигментацией - осветляющая
  • для возрастной - лифтинговая/омолаживающая

Чем побаловать кожу осенью: чек-лист домашнего СПА от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В вашем арсенале может быть несколько масок. Эту процедуру мы делаем 2 раза в неделю. И маски можем комбинировать между собой. Эксперт рекомендует иметь минимум 2 маски. В один день делаем, например, очищающую. В другой - увлажняющую.

А можем за раз скомбинировать несколько масок. Например, на зону, склонную к высыпаниям, нанести очищающую маску. А на зону, которую сушит и стягивает - увлажняющую.

Есть универсальные маски:

  • умные пептидные, которые "распознают" проблему, направляя своё действие на конкретную задачу
  • карбокси, которые работают с целым букетом задач. Эту маску мы делаем курсом. И по завершению получаем свежее, здоровое, помолодевшее лицо.

В выходные, когда позволяет время, можно побаловать себя домашним спа.

Чем побаловать кожу осенью: чек-лист домашнего СПА от косметолога

Чем побаловать кожу осенью: чек-лист домашнего СПА от косметолога

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

При выборе маски ориентируемся не на надписи на баночке, а на состав. Важно, выбирая маску по одной задаче, не усугубить другую. Задача не из легких! Поэтому выбор маски (особенно профессиональной) лучше доверить специалисту, который разбирается в составах и умеет их правильно подбирать под каждую конкретную кожу.

Напомним, что ранее косметолог Тамара Ануфриева назвала топ-7 жизненно важных витаминов и минералов для красоты.

Читайте LITE в Google News
косметология Уход за кожей Уход за лицом
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину затянет морозами до -7 градусов: как долго продлится непогода
Украину затянет морозами до -7 градусов: как долго продлится непогода