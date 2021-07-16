Победительница "Холостяк 11" Богдан раскрыла секреты ухода за собой для сияющего вида

Девушка позирует в прозрачном корсете и кожаной юбке с высоким разрезом от бедра, подчеркнувшим ее талию. Она предпочла броский макияж с красной помадой и подчеркнул глаза. Прическа – соблазнительный эффект влажных пляжных волн на волосах.

Анна призналась, что в летний период предпочитает обходиться без косметики. Она отмечает – ей повезло, и проблемы с кожей обошли девушку стороной: помогли хорошая генетика и правильный уход.

Анна Богдан рассказала о своем уходе за лицом (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Кожа - самый большой орган нашего организма… и заботиться о ней надо очень тщательно!

1. Тоник

2. Сыворотка

3. Дневной/ночной крем

4. Обязательно перед макияжем увлажняйте лицо и старайтесь наносить базу.

5. Раз в неделю я делаю масочки.

6. Посещаю косметолога и делаю чистку лица.

7. Мастхев, который я для себя открыла, - массаж лица специальным кварцевым роликом. Очень круто лифтингует кожу", - поделилась схемой своего многоступенчатого ухода за лицом девушка.