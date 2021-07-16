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Победительница "Холостяк 11" Богдан раскрыла секреты ухода за собой для сияющего вида

Автор: Ольвия Агаркова

Победительница "Холостяка 11" и избранница Михаила Заливако Анна Богдан часто делится с поклонницами полезными лайфхаками и личным опытом. Так, она уже успела рассказать о собственной схеме похудения, поделиться советами по выходу из депрессивных состояний и научила культивировать самоценность. Теперь же девушка решила коснуться темы ухода за лицом.

На странице Анна в Instagram показала пикантное фото и поделилась личной схемой ухода за собой.

Девушка позирует в прозрачном корсете и кожаной юбке с высоким разрезом от бедра, подчеркнувшим ее талию. Она предпочла броский макияж с красной помадой и подчеркнул глаза. Прическа – соблазнительный эффект влажных пляжных волн на волосах.

Анна призналась, что в летний период предпочитает обходиться без косметики. Она отмечает – ей повезло, и проблемы с кожей обошли девушку стороной: помогли хорошая генетика и правильный уход.

Анна Богдан рассказала о своем уходе за лицом (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Кожа - самый большой орган нашего организма… и заботиться о ней надо очень тщательно!
1. Тоник
2. Сыворотка
3. Дневной/ночной крем
4. Обязательно перед макияжем увлажняйте лицо и старайтесь наносить базу.
5. Раз в неделю я делаю масочки.
6. Посещаю косметолога и делаю чистку лица.
7. Мастхев, который я для себя открыла, - массаж лица специальным кварцевым роликом. Очень круто лифтингует кожу", - поделилась схемой своего многоступенчатого ухода за лицом девушка.

Напомним, что ранее Анна Богдан и Михаил Заливко рассказали, как делят быт и семейный бюджет.

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ХолостякМихаил Заливако