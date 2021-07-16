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Переможниця "Холостяк 11" Богдан розкрила секрети догляду за собою для сяючого вигляду

Автор: Ольвія Агаркова

Переможниця "Холостяка 11" і обраниця Михайла Заливако Анна Богдан часто ділиться з прихильницями корисними лайфхаками і особистим досвідом. Так, вона вже встигла розповісти про власну схему схуднення, поділитися порадами щодо виходу з депресивних станів і навчила культивувати самоцінність. Тепер же дівчина вирішила торкнутися теми догляду за обличчям.

На сторінці Анна в Instagram показала пікантне фото і поділилася особистою схемою по догляду за обличчям.

Дівчина позує в прозорому корсеті і шкіряній спідниці з високим розрізом від стегна, що підкреслила її талію. Вона віддала перевагу помітному макіяжу з червоною помадою і підкреслила очі. Зачіска - спокусливий ефект вологих пляжних хвиль на волоссі.

Анна зізналася, що в літній період намагається обходитися без косметики. Вона зазначає - їй пощастило, і проблеми зі шкірою обійшли дівчину стороною: допомогли хороша генетика і правильний догляд.

Анна Богдан розповіла про свій догляд за обличчям (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Шкіра - найбільший орган нашого організму... і піклуватися про неї треба дуже ретельно!
1. Тонік
2. Сироватка
3. Денний / нічний крем
4. Обов'язково перед макіяжем зволожуйте обличчя і намагайтеся наносити базу.
5. Раз в тиждень я роблю масочки.
6. Відвідую косметолога і роблю чистку обличчя.
7. Мастхев, який я для себе відкрила, - масаж обличчя спеціальним кварцовим роликом. Дуже круто ліфтингує шкіру", - поділилася схемою свого багатоступінчастого догляду за обличчям дівчина.

Нагадаємо, що раніше Ганна Богдан і Михайло Заливко розповіли, як ділять побут і сімейний бюджет.

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ХолостякМихаил Заливако