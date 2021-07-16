Переможниця "Холостяк 11" Богдан розкрила секрети догляду за собою для сяючого вигляду

Дівчина позує в прозорому корсеті і шкіряній спідниці з високим розрізом від стегна, що підкреслила її талію. Вона віддала перевагу помітному макіяжу з червоною помадою і підкреслила очі. Зачіска - спокусливий ефект вологих пляжних хвиль на волоссі.

Анна зізналася, що в літній період намагається обходитися без косметики. Вона зазначає - їй пощастило, і проблеми зі шкірою обійшли дівчину стороною: допомогли хороша генетика і правильний догляд.

Анна Богдан розповіла про свій догляд за обличчям (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Шкіра - найбільший орган нашого організму... і піклуватися про неї треба дуже ретельно!

1. Тонік

2. Сироватка

3. Денний / нічний крем

4. Обов'язково перед макіяжем зволожуйте обличчя і намагайтеся наносити базу.

5. Раз в тиждень я роблю масочки.

6. Відвідую косметолога і роблю чистку обличчя.

7. Мастхев, який я для себе відкрила, - масаж обличчя спеціальним кварцовим роликом. Дуже круто ліфтингує шкіру", - поділилася схемою свого багатоступінчастого догляду за обличчям дівчина.