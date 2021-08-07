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Почему ты не худеешь: топ-6 ошибок, замедляющих обменные процессы

Автор: Марина Настевич

Хорошая скорость обменных процессов имеет решающее значение в похудении и поддержании веса. Но если не анализировать свой образ жизни, то можно уйти в состояние ухудшения их скорости. Самые распространённые ошибки обычно самые простые.

Нутрициолог Ольга Усенко перечислила их в своем Instagram.

1. Потребление слишком маленького количества калорий

Слишком большое и слишком долгое сокращение калорий снижает скорость ОП, что может затруднить потерю веса и поддержание веса.

2. Малое потребление белка

Белок увеличивает скорость ОП больше, чем углеводы или жиры. Необходимое потребление белка помогает сохранить скорость метаболизма во время похудания и поддержания веса.

3. Малоподвижный образ жизни

Сидячий образ жизни может привести к значительному снижению количества калорий, которые вы тратите каждый день. Не только тренировки помогают сжигать больше калорий, просто подняться по лестнице, просто уборка дома, просто поход в магазин без машины - это то, что тоже помогает сжигать больше калорий.



4. Недостаток и плохое качество сна

Это ОСНОВА. Исследования показывают, что недостаток сна может снизить скорость ОП и увеличить вероятность набора веса.

5. Быстрые углеводы

Если в рационе соблюдается калорийность, но при этом много быстрых углеводов, то это тоже снижает скорость обменных процессов и приводит к накоплению жировых отложений в области живота.

6. Отсутствие силовых нагрузок

Силовые тренировки увеличивают мышечную массу, которая в свою очередь помогает сохранить скорость ОП во время похудения и во время возрастных изменений.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее нутрициолог назвала топ продуктов, которые продляют молодость.

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