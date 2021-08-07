Чому ти не худнеш: топ-6 помилок, що уповільнюють обмінні процеси

1. Споживання занадто маленької кількості калорій

Занадто велике і занадто довге скорочення калорій знижує швидкість ОП, що може ускладнити втрату ваги і підтримку ваги.



2. Мале споживання білка

Білок збільшує швидкість ОП більше, ніж вуглеводи або жири. Необхідне споживання білка допомагає зберегти швидкість метаболізму під час схуднення і підтримки ваги.



3. Малорухливий спосіб життя

Сидячий спосіб життя може призвести до значного зниження кількості калорій, які ви витрачаєте щодня. Не тільки тренування допомагають спалювати більше калорій, просто піднятися по сходах, просто прибирання будинку, просто похід в магазин без машини - це те, що теж допомагає спалювати більше калорій.





4. Недолік і погана якість сну

Це ОСНОВА. Дослідження показують, що нестача сну може знизити швидкість ОП і збільшити ймовірність набору ваги.



5. Швидкі вуглеводи

Якщо в раціоні дотримується калорійність, але при цьому багато швидких вуглеводів, то це теж знижує швидкість обмінних процесів і призводить до накопичення жирових відкладень в області живота.



6. Відсутність силових навантажень

Силові тренування збільшують м'язову масу, яка в свою чергу допомагає зберегти швидкість ОП під час схуднення і під час вікових змін.

Ілюстративне фото (pexels.com)