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Підійде всім: Хейлі Бібер демонструє наймодніше фарбування волосся цієї весни

Новость на русском → США, Понеділок 22 лютого 2021 19:23
Підійде всім: Хейлі Бібер демонструє наймодніше фарбування волосся цієї весни Хейлі Бібер (фото: instagram.com/amandaleehair)
Автор: Lite

Визнана ікона стилю Хейлі Бібер постійно демонструє нові тренди в одязі та аксессуарах. А цього разу оновлення торкнулося її зачіски. Дівчина відвідала улюбленого перукаря і готова надихати всіх на зміни своїм незвичайним фарбуванням.

Фото і відео Хейлі Бібер вже підкорили модний простір. І хоча техніка, яку вибрала Хейлі, не нова - це звичний всім балаяж, але в ній є одна особливість. Вона і робить фарбування ультрамодним.

Родзинка фарбування Хейлі Бібер - так званий кореневий розплав (Root Melt). З його допомогою забирається різка лінія колірного поділу між корінням і рештою довжини, але корінь все-таки робиться досить глибокого кольору. Головне тут - плавний і м'який перехід від одного відтінку до іншого. Шляхом "плавлення кольорів" створюється дуже природний, живий вигляд волосся.

Підійде всім: Хейлі Бібер демонструє наймодніше фарбування волосся цієї весниПідійде всім: Хейлі Бібер демонструє наймодніше фарбування волосся цієї весниХейлі Бібер з новим фарбуванням (фото: instagram.com/amandaleehair)

Що важливо: така техніка підійде всім, як блондинкам, так і брюнеткам. При відростанні коренів не буде різкого переходу, а значить, ви зможете не хвилюватися, що фарбування потрібно буде оновлювати вже через пару тижнів. Беремо до уваги!

Одним з кращих втілень техніки поділилася стиліст по волоссю Хейлі Бібер Аманда. 24-річна зірка - чудовий приклад, як вдало фарбування освіжає обличчя і робить образ розкішним і в той же час натуральним. Надихаємося!

Раніше ми писали про те, які головні убори носять it-girls і зірки.

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