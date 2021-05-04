Подойдет всем: Пенелопа Крус демонстрирует самую модную стрижку сезона

Последние несколько лет Пенелопа Крус активно экспериментирует с прическами. Обычно кинодиве хватало преображений в кино, а в обычной жизни она оставалась верна своим длинным локонам натурального оттенка. После был блонд, мелирование и балаяж. И вот звезда снова вернулась к темным волосам. Правда, сделала их намного короче.

Боб - идеальный вариант для жаркого лета (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Пенелопа поддалась на модное веяние и сделала удлиненный боб. Эта стрижка, хотя и является вечной классикой, в этом сезоне просто покорила модное и фешн-пространство. Отличительные особенности прически - объем, стильные четкие линии и словно выгоревшие на солнце светлые пряди в копне шоколадных волос - зрительно делают образ молодым и по-летнему легким и беззаботным. Если вы в поиске свежих решений на лето, берите на заметку!

Пенелопа по-прежнему прекрасна (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Дополнили лук Пенелопы роскошное черное платье с декольте и крупные серьги с камнями. К слову, массивные аксессуары - тоже мастхэв этого лета!