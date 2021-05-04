Підійде всім: Пенелопа Крус демонструє наймоднішу стрижку сезону

Останні кілька років Пенелопа Крус активно експериментує з зачісками. Зазвичай кінодіві вистачало перевтілень в кіно, а в звичайному житті вона залишалася вірна своїм довгим локонам натурального відтінку. Після був блонд, мелірування і балаяж. І ось зірка знову повернулася до темного волосся. Правда, зробила його значно коротшим.

Боб - ідеальний варіант для спекотного літа (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Пенелопа піддалася на модне віяння і зробила подовжений боб. Ця стрижка, хоча і є вічною класикою, в цьому сезоні просто підкорила модний і фешн-простір. Відмінні риси зачіски - обсяг, стильні чіткі лінії і немов вигорілі на сонці світлі пасма в копиці шоколадного волосся - візуально роблять образ молодим і по-літньому легким і безтурботним. Якщо ви в пошуку свіжих рішень на літо, беріть до уваги!

Пенелопа все так само прекрасна (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Доповнили лук Пенелопи розкішне чорне плаття з декольте і великі сережки з камінням. До слова, масивні аксесуари - теж мастхев цього літа!