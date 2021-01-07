Подойдет всем: как сделать трендовый вечерний макияж в 4 простых шага

Глаза с блестками, "стеклянные" губы и фарфоровая кожа - главные "позывные" трендового вечернего макияжа. Его любят Настя Каменских, Дженнифер Лопес и ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик. Профессиональный визажист в эфире "Ранку з Україною" рассказала о всех деталях стильного вечернего макияжа, который будет актуален не только но Новый год, но и всю зиму.

Оказалось, главный плюс этого тренда - он подходит абсолютно всем - любому типу лица, с любыми чертами. А первое, что надо сделать при его нанесении - подготовить кожу. Чтобы она не пересыхала и оставалась свежей и ухоженной, очень важно увлажнить лицо специальной базой.

Лилия Ребрик обожает блестящие текстуры (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Для первого шага визажист советует взять сияющую базу с легким синеватым подтоном, она уберет всю серость лица и придаст свежести, отметила визажист-стилист Ната Нисс в программе "Ранок з Україною".

Эту базу лучше наносить пальцем. Так можно почувствовать, не слишком ли много средства нанесено. Второй шаг - тонировка и скульптурирование. В этом году модный так называемый фарфоровый тон - белолицые образы. Поэтому тональная основа или пудра не должны отдавать желтым или рыжим.

"Ну и скульптурируем, опять же продолжая историю натуральности с персиковыми или розовыми румянами, которые имеют в своем составе шиммер, то есть немного блесток", - отметила эксперт.

Блестящий румянец на скулах визуально омолаживает и придает свежесть. А чтобы этот эффект усилить, надо сделать правильный макияж глаз. И это третий шаг.

"В этом году тренды макияжа глаз предлагают нам отказаться от каких-то очень тяжелых и насыщенных линий, особенно четких - подводок, стрелок. Вместо этого использовать более мягкие текстуры", - поделилась визажист.

Стрелку лучше нарисовать мягким коричневым карандашом - он не будет создавать четких линий. Скошенной тоненькой кисточкой нужно растушевать верхний край стрелки. А завершить макияж глаз стоит модными блестками - цвета так называемый "синий иней". Его выбрал Институт цвета Пантон.

Далее можно смазанным пальцем мягко вбить тени на веки, не трогая стрелок. Чтобы завершить макияж, не хватает накрашенных губ - это четвертый шаг. Очень модным сейчас считается стеклянный блеск.

"Такой блеск для губ является бесцветным, его фишка в том, что он круто отражает цвет, ловит лучи и отлично подчеркивает губы", - рассказала Ната Нисс в эфире канала "Украина".

Губы будут яркими, однако они не затмят главного акцента на лице - глаза. И макияж будет гармоничен.

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