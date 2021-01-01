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Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочками

Новина українською → Пятница 01 января 2021 17:33
Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочками Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольга Турчаникова

Тренд носить одинаковые вещи со своими детьми уже давно покорил сердца звездных мамочек по всему миру. Это прекрасный способ не только показать свой фирменный стиль, но и приобщить к прекрасному ребенка. И, что уж греха таить, очередная возможность привлечь внимание к своей персоне.

В период новогодних праздников, когда вся семья собирается вместе, family looks особо востребованы. Одинаковые наряды смотрятся мило и очаровательно, а также подчеркивают сходство всех участников домашнего фешн-действа. Чем не повод сделать фото и в очередной раз покорить сеть?

Мы собрали самые яркие звездные семьи, которое взяли за привычку носить похожие наряды. Причем порой в таких стильных играх участвуют не только мамы с дочками, а буквально все члены семьи. Выглядит невероятно мило!

Среди звездных поклонниц таких нарядов значатся Деми Мур, Риз Уизерспун, Дженнифер Лопес, Коко Роша, Кайли Дженнер и Ким Кардашьян… А из украинских звезд ему следуют Ольга Сумская, Лилия Ребрик, Оля Полякова, Светлана Лобода и другие. Любуемся!

Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочкамиКим Кардашьян и ее старшая дочь (фото: instagram.com/kimkardashian)

Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочкамиДженнифер Лопес с Алексом Родригесом и детьми (фото: instagram.com/jlo)

Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочкамиДеми Мур с семьей (фото: instagram.com/demimoore)

Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочкамиЛобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочкамиРиз Уизерспун с детьми и мужем (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочкамиКоко Роша с семьей (фото: instagram.com/cocorocha)

Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочкамиКайли Дженнер и ее дочь (фото: instagram.com/kyliejenner)

Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочкамиСемья Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочкамиОля Полякова с дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Лобода, Полякова, Ребрик и другие звездные мамочки, которые обожают одинаковые наряды с дочкамиСветлана Лобода с дочерьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Ранее мы показывали топ-7 самых милых образов от Кайли Дженнер и ее дочери Сторми.

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