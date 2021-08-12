Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

Тренды маникюра на лето и начало осени 2021 - саме разнообразные! Главное - успеть эти творения испробовать на собственных ногтях, пока на улице солнечная погода, которую требуют яркие цвета.

Стилист Саммаль Сан в своем Instagram показала целых 8 трендов, которые находятся в топах весь горячий сезон.

Трендов хватит на всех! Тут и яркие неоновые цвета, и металлические акценты, и анималистичный принт и инфантильность - думаю, каждая найдет что-то интересное для себя!

За идеями и вдохновением - к Кайли Дженнер! (фото: instagram.com/kyliejenner)

Топ-8 идей для маникюра на солнечную погоду

Если френч - то яркий

Ногти разного цвета

Разноцветные абстрактные линии

Облегающие платья и платки: Андре Тан показал главные тренды в одежде осень 2021

Насыщенный зеленый

Инфантильные рисунки

Френч с "металлическими" кончиками

Широкие брюки и белая рубашка: Роузи Хантингтон-Уайтли показала ультрамодный деловой образ

Анималистичные принты на ногтях

Просто нежно-розовое покрытие

Какие ногти сделать в 2021, чтобы и вы, и все вокруг любовались (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)