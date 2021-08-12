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Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

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Четверг 12 августа 2021 11:03
Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды Ногти Кайли Дженнер - отдельный вид искусства (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Татьяна Турчаникова

Тренды маникюра на лето и начало осени 2021 - саме разнообразные! Главное - успеть эти творения испробовать на собственных ногтях, пока на улице солнечная погода, которую требуют яркие цвета.

Стилист Саммаль Сан в своем Instagram показала целых 8 трендов, которые находятся в топах весь горячий сезон.

Трендов хватит на всех! Тут и яркие неоновые цвета, и металлические акценты, и анималистичный принт и инфантильность - думаю, каждая найдет что-то интересное для себя!

Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погодыЗа идеями и вдохновением - к Кайли Дженнер! (фото: instagram.com/kyliejenner)

Топ-8 идей для маникюра на солнечную погоду

  • Если френч - то яркий

Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

  • Ногти разного цвета

Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

  • Разноцветные абстрактные линии

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Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

  • Насыщенный зеленый

Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

  • Инфантильные рисунки

Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

  • Френч с "металлическими" кончиками

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Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

  • Анималистичные принты на ногтях

Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

  • Просто нежно-розовое покрытие

Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

Какие ногти сделать в 2021, чтобы и вы, и все вокруг любовались (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

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