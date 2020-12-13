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Польза или иллюзия? Косметолог рассказала правду о тканевых масках для лица

Автор: Ольвия Агаркова

Тканевые маски-салфетки очень популярны. Стоят они дешево, а их красочная упаковка обещает волшебные преображения. Многие девочки делают их ежедневно. Нужны ли они, и что на самом деле получает наша кожа от этой процедуры? На этот вопрос ответила косметолог Ольга Петрунина.

Чаще всего, одноразовые маски-салфетки, особенно недорогие - это не уход. Как правило, в составе таких масок содержатся гиалуроновая кислота, коллаген, различные экстракты. Активные компоненты этих масок работают на самом верхнем уровне эпидермиса.

Это не плохо, просто нужно понимать, что маски-салфетки не ухаживают за кожей в перспективном плане, не обеспечивают пролонгированного действия. Но зато мгновенно увлажняют верхний слой кожи, чем дают "ВАУ-эффект": когда верхний слой кожи увлажнен, морщинки не фиксируются моментально, увлажнеенная кожа всегда сияет.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И поскольку эти маски отлично справляются с функцией экстра-помощи лицу, их можно обозначить одним общим словом - маски SOS!

По словам косметолога, ими целесообразно пользоваться, когда необходимо срочно привести лицо в порядок:

  • убрать отечность и припухлость
  • снять следы усталости (в дороге, после перелета)
  • освежить лицо
  • интенсивно увлажнить кожу после поезда/самолета
  • когда предстоит важное мероприятие, фотосессия, макияж.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но не все маски-салфетки сейчас можно отнести к SOS-средствам. Все больше появляются такие составы, которые способны ухаживать за кожей интенсивнее. Например, японские или американские профбренды создают потрясающие, удобные, но более дорогие продукты.

Напомним, что ранее бьюти-блогер и косметолог Ирина Шарк научила делать эффективную маску от прыщей.

Кстати, нутрициолог Лачина Джанкулиева рассказала, как предотвратить сухость кожи зимой.

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