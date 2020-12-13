Користь чи ілюзія? Косметолог розповіла правду про тканинні маски для обличчя

Тканинні маски-серветки дуже популярні. Коштують вони дешево, а їх барвиста упаковка обіцяє чарівні перетворення. Багато дівчат роблять їх щодня. Чи потрібні вони, і що насправді отримує наша шкіра від цієї процедури? На це питання відповіла косметолог Ольга Петруніна.



Найчастіше, одноразові маски-серветки, особливо недорогі - це не догляд. Як правило, у складі таких масок містяться гіалуронова кислота, колаген, різні екстракти. Активні компоненти цих масок працюють на самому верхньому рівні епідермісу.

Це не погано, просто треба розуміти, що маски-серветки не доглядають за шкірою в перспективному плані, не забезпечують пролонгованої дії. Але зате миттєво зволожують верхній шар шкіри, ніж дають "ВАУ-ефект": коли верхній шар шкіри зволожений, зморшки не фіксуються моментально, увлажнеенная шкіра завжди сяє.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І оскільки ці маски відмінно справляються з функцією екстра-допомоги обличчю, їх можна охарактеризувати одним словом - маски SOS!



За словами косметолога, ними доцільно користуватись, коли необхідно терміново привести обличчя в порядок:

прибрати набряклість і припухлість

зняти сліди втоми (в дорозі, після перельоту)

освіжити обличчя

інтенсивно зволожити шкіру після поїзда/літака

коли належить важливий захід, фотосесія, макіяж

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але не всі маски-серветки зараз можна віднести до SOS-засобів. Все частіше з'являються такі склади, які здатні доглядати за шкірою інтенсивніше. Наприклад, японські або американські профбренди створюють чудові, зручні, але більш дорогі продукти.

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