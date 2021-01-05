Польза или пустая трата денег: косметолог раскрыла всю правду о патчах под глаза

Патчи - это палочка-выручалочка или пустая трата денег? С одной стороны они помогают быстро избавить от последствий бессонной ночи и выглядеть отдохнувшими, но у этого продукта есть и свои минусы.

Косметолог Татьяна Моторина рекомендует учесть все тонкости использования патчей. Начнем с того, что патчи - это SOS-продукт. Если вы перебрали, недосып, устали и т.д. - вперед! Если же у Вас генетическая предрасположенность к синякам и мешкам, патчи не помогут.

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Патчи были придуманы как средство быстрого воздействия, поэтому если вы собираетесь в свет, то это идеальное средство, чтобы разгладить несовершенства и увлажнить кожу. Держим минут 20-30. Не передерживаем!



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Свойство гидрогеля таково, что после 30 минут начинается обратная реакция: патч забирает влагу из кожи. Что для сухой и чувствительной области под глазами – смерть.

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Патчи могут быть как бесполезными, так и эффективными. Все зависит от качества! А сейчас развеем мифы:

Патчи не вредны.

Они не делают кожу "ленивой", не вызывают привыкания и не имеют синдрома отмены.

Но патчи могут создавать парниковый эффект: производители делают это для лучшего внедрения состава.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Да, патчи не совершат чудес: это маска, а не пластическая операция. Патчи маскируют проблему, а не решают ее. Но нужно отдать должное: патчи с высоким содержанием коллагена, пептидов, витаминов и гиалуроновой кислоты дают бомбический эффект.

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Накладывайте патчи на очищенную зону под глазами не чаще 2 раз в неделю.

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Несколько зон, где патчи будут полезны:

зона межбровки,

носогубная складка,

зона брылей - противотечные патчи выведут лишнюю воду из этой области и овал будет более четким!

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