Помогут каждому: универсальные правила для похудения на каждый день
Есть несколько универсальных правил, которых стоит придерживаться каждый день, если вы хотите похудеть или поддерживать вес.
Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская перечислила их на своей странице в Instagram.
Правила для тонуса тела:
Соблюдайте баланс в питании. Плохой рацион отражается не только в лишних сантиметрах, но и влияет на структуру кожи. Важное значение для красивого тела без намеков на целлюлит имеет именно сбалансированная диета. Ограничивайте потребление насыщенных жиров: жирных сортов мяса, жирных сыров, масла и жареной еды, сахаров, в том числе газированных напитков и умеренное потребление соли.
Кроме того, не забывайте выпивать достаточно воды, чтобы поддерживать баланс в теле и позволить клеткам быстрее восстанавливаться.
Кроме питания, стоит заняться такими физическими упражнениями, которые влияют на циркуляцию крови и тонизируют стенки сосудов и мышц. Первым в списке должно стоять по меньшей мере 30 минут ходьбы в день.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Также стоит сконцентрироваться на улучшении лимфатической циркуляции и обмене веществ, чтобы не допустить накопления вредных элементов в тканях. Для этого отлично подойдет езда на велосипеде и танцы. Чтобы нарастить мышечную массу, выбирайте плавание, а для растяжки – пилатес и йогу.
Принимайте контрастный душ. Холодная вода отлично помогает для здоровья и красоты тела – она сужает капилляры, активирует кровообращение, стимулирует ткани и укрепляет кожу. Разумеется, сидеть в холодной ванне не стоит, достаточно будет всего один-два раза направить холодную воду, например, на ноги: от лодыжек к бедрам и наоборот.
Делайте массаж. Чтобы стимулировать лимфматическую систему и кровообращение, начинай с поглаживаний от лодыжек до бедер. Используйте эфирные масла, а также не забывай, что движения должны быть легкими и плавными, а не болезненными.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Кроме того, здоровый сон – одно из главных правил, которое помогает держать кожу в тонусе.
Напомним, ранее Марина Боржемская предложила упражнения, которые помогут сделать руки красивыми и рельефными.