Допоможуть кожному: універсальні правила для схуднення на кожен день
Є кілька універсальних правил, яких варто дотримуватися кожен день, якщо ви хочете схуднути або підтримувати вагу.
Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська перерахувала їх на своїй сторінці в Instagram.
Правила для тонусу тіла:
Дотримуйтесь балансу в харчуванні. Поганий раціон відбивається не тільки в зайвих сантиметрах, але і впливає на структуру шкіри. Важливе значення для красивого тіла без натяків на целюліт має саме збалансована дієта. Обмежуйте споживання насичених жирів: жирних сортів м'яса, жирних сирів, масла і смаженої їжі, цукрів, в тому числі газованих напоїв і помірне споживання солі.
Крім того, не забувайте випивати достатньо води, щоб підтримувати баланс в тілі і дозволити клітинам швидше відновлюватися.
Крім харчування, варто зайнятися такими фізичними вправами, які впливають на циркуляцію крові і тонізують стінки судин і м'язів. Першим у списку має стояти щонайменше 30 хвилин ходьби в день.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Також варто сконцентруватися на поліпшенні лімфатичної циркуляції і обміні речовин, щоб не допустити накопичення шкідливих елементів в тканинах. Для цього відмінно підійде їзда на велосипеді і танці. Щоб наростити м'язову масу, вибирайте плавання, а для розтяжки – пілатес і йогу.
Приймати контрастний душ. Холодна вода відмінно допомагає для здоров'я і краси тіла – вона звужує капіляри, активує кровообіг, стимулює тканини і зміцнює шкіру. Зрозуміло, сидіти в холодній ванні не варто, досить буде всього один-два рази направити холодну воду, наприклад, на ноги: від щиколоток до стегон і навпаки.
Робіть масаж. Щоб стимулювати лімфматичну систему і кровообіг, Починайте з погладжувань від щиколоток до стегон. Використовуйте ефірні масла, а також не забувайте, що рухи повинні бути легкими і плавними, а не болючими.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Крім того, здоровий сон - одне з головних правил, яке допомагає тримати шкіру в тонусі.
Нагадаємо, раніше Марина Боржемська запропонувала вправи, які допоможуть зробити руки красивими і рельєфними.