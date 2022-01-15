Все поправимо: косметолог рассказала, как "укротить" жирную кожу и сузить поры

Почему кожа становится жирной?

Расширенные поры чаще всего являются результатом воздействия внешних факторов. Причиной становятся неправильно подобранная косметика, наследственность, изменения гормонального фона в период полового созревания, беременности, менопаузы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Убрать расширенные поры не возможно! Это миф! Но мы можем их визуально сократить и сделать так, чтобы уменьшилась гиперпродукция сала.

Усиливают жирность кожи несбалансированное питание, богатое жирной, маринованной, солёной пищей, злоупотребление алкоголем, курением, злоупотребление солярием.

Предотвратить легче, чем лечить:

1. Старайтесь больше быть на свежем воздухе, чаще проветривайте помещение.

2. Посещайте баню, плавайте в бассейне.

3. Откажитесь от алкоголя, сигарет.

4. Чередуйте холодное и теплое умывание.

5. Тщательно очищайте кожу, пользуйтесь тониками.

6. Избегайте стрессов.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Домашние методы

Домашние процедуры экологичны и доступны. Делайте их регулярно, и состояние кожи заметно улучшиться:

1. Протирайте лицо кубиками льда из настоев трав.

2. Пользуйтесь естественными, мягкими скрабами.

3. Умывайтесь травяными настоями.

4. Делайте маски из доступных средств. Например, глиняные, апельсиновые, овсяные, с добавлением эфирных масел. Учитывайте свои особенности и возможные аллергические реакции.

5. Конечно, не пренебрегайте готовыми качественными продуктами наружного ухода, профессионально для Вас подобранными.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Профессиональная косметология

Обязательно проконсультируйтесь с врачом-косметологом перед началом процедур, так как устранять, прежде всего, нужно причину. Существует несколько эффективных методик, уменьшающих сальность кожи и сужающих поры.