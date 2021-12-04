Попытка номер пять: нутрициолог рассказала, что делает попытки похудеть провальными

Когда желание похудеть становится самоцелью, а все способы – хороши, но вот только результат никак не наступает, стоит задуматься, что же вы делаете не так.
Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала, что делает попытки похудеть провальными.
Основы похудения и хорошего здоровья, без которых не будет толку или вы получите краткосрочный результат:
1. Хорошее и сбалансированное питание
2. Активность в течение дня и в течение недели
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Многие, решив похудеть, идут легким путем, который работает только на короткий промежуток времени, если работает вообще.
Но чаще всего это не работает, а просто чуть улучшает общую картину по инерции: любое действие, лучше, чем бездействие. Но достичь цели, которую можно пронести через год-два-три таким путём обычно не получается, ведь все работает в комплексе.
Вы точно не достигнете цели если:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что ранее нутрициолог Лачин Джанкулиева рассказала о топ-9 скрытых тревожных сигналах организма.