Спроба номер п'ять: нутриціолог розповіла, що робить спроби схуднути провальними

Коли бажання схуднути стає самоціллю, а всі способи – хороші, але ось тільки результат ніяк не настає, варто задуматися, що ж ви робите не так.
Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, що робить спроби схуднути провальними.
Основи схуднення і хорошого здоров'я, без яких не буде толку або ви отримаєте короткостроковий результат:
1. Гарне і збалансоване харчування
2. Активність протягом дня і протягом тижня
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Багато людей, вирішивши схуднути, йдуть легким шляхом, який працює тільки на короткий проміжок часу, якщо працює взагалі.
Але найчастіше це не працює, а просто трохи покращує загальну картину за інерцією: будь-яка дія, краще, ніж бездіяльність. Але досягти мети, яку можна пронести через рік-два-три таким шляхом зазвичай не виходить, адже все працює в комплексі.
Ви точно не досягнете мети якщо:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Лачін Джанкулієва розповіла про топ-9 прихованих тривожних сигналах організму.