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Спроба номер п'ять: нутриціолог розповіла, що робить спроби схуднути провальними

Автор: Ольвія Агаркова

Коли бажання схуднути стає самоціллю, а всі способи – хороші, але ось тільки результат ніяк не настає, варто задуматися, що ж ви робите не так.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, що робить спроби схуднути провальними.

Основи схуднення і хорошого здоров'я, без яких не буде толку або ви отримаєте короткостроковий результат:

1. Гарне і збалансоване харчування
2. Активність протягом дня і протягом тижня


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Багато людей, вирішивши схуднути, йдуть легким шляхом, який працює тільки на короткий проміжок часу, якщо працює взагалі.

Але найчастіше це не працює, а просто трохи покращує загальну картину за інерцією: будь-яка дія, краще, ніж бездіяльність. Але досягти мети, яку можна пронести через рік-два-три таким шляхом зазвичай не виходить, адже все працює в комплексі.

Ви точно не досягнете мети якщо:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • просто підете на антицелюлітний масаж без корекції раціону і активності. Шкіра стане краще і вам навіть може здатися, що ви схудли і тіло підтягнулося, але це на місяць. Після закінчення курсу все повернеться на свої місця;

  • сядете на сувору дієту - так, ефект буде, але як тільки ваш раціон повернеться в звичний, вага теж повернеться. Тут потрібно працювати теж в комплексі і прищеплювати собі нові харчові звички;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • підете тренуватися в зал, на танці або групові тренування - це точно краще для здоров'я, ніж сидіти в офісі і їхати додому на машині. Але це всього 150-300 ккал, які ви можете витратити за тренування, і якщо ваші харчові звички не поміняти і ви будете їсти так, як і раніше, толку не буде;

  • запишетеся на апаратний масаж і обгортання - це те, що полюбилося вже багатьом, але після 5-7 процедур ваш вау-ефект закінчиться, якщо не поміняти свій спосіб життя;

  • будете ковтати таблетки для схуднення – хотілося б вірити, що вже не залишилося людей, які вірять в диво-таблеток і в їх ефективність. Нічого крім проблем зі здоров'ям після прийому курсу ви не отримаєте.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Лачін Джанкулієва розповіла про топ-9 прихованих тривожних сигналах організму.

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