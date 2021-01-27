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Как правильно пить и сочетать витамины: инструкция от нутрициолога ⠀

Автор: Lite

Чтобы получить максимум пользы от витаминов, нужно учесть простые правила. Нутрициолог Нина Ходаковская в своем блоге подробно рассказала, когда принимать и с чем сочетать те или иные витамины. Итак.

Нина рассказала, как правильно сочетать витамині (фото: instagram.com/nina_khodakovskaya)

Утром натощак нужно пить: ацетил-л-карнитин, аминокислоты (глицин, л-тирозин, таурин), 5-Гидрокситриптофан, адаптогены (мака, родиола, ашваганда и тп). ⠀

На завтрак, с жирной пищей: витамин D, R, Q10, пирролохинолинхинон, йод, Омега-3. ⠀

Витамины группы В пить во время завтрака или через 30-60 минут после обеда. Если принимаете не комплекс, а отдельными баночками, то можно сочетать из так:

- В1, В5, В9

- В9, В5, В3

- В2, В3, В5, В6, В9

Натощак независимо от времени суток можно принимать коллаген, протеин, костный бульон, аминокислоты в свободной форме, лизин, пролин, железо.

С едой в любое время суток можно пить: витамин С, цинк и лецитин. Витамин С не сочетается с В1, В12, медью. Цинк не сочетается с витамином В9, Е, железом, медью, кальцием, фосфором.

Витамин К не сочетается с приемом витаминов А и Е, поэтому лучше А и Е пить на обед или ужин.

Магний не сочетается с витамином Е, В1, К, кальцием, медью и фосфором. Можно пить его на обед, ужин или перед сном.

Пробиотики лучше пить вечером, желательно за 30-60 минут до ужина или перед сном (принимать отдельно от всех препаратов).

Натощак перед сном принимаем мелатонин, кальций.

Медь пьется отдельно от всего.⠀

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