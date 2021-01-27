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Як правильно пити і поєднувати вітаміни: інструкція від дієтолога⠀

Автор: Lite

Щоб отримати максимум користі від вітамінів, потрібно врахувати прості правила. Нутриціолог Ніна Ходаковська у своєму блозі докладно розповіла, коли приймати і з чим поєднувати ті чи інші вітаміни. Отже.

Ніна розповіла, як правильно поєднувати витамині (фото: instagram.com/nina_khodakovskaya)

Вранці натщесерце потрібно пити: ацетил-л-карнітин, амінокислоти (гліцин, l-тирозин, таурин), 5-Гідроксітріптофан, адаптогени (маку, родіола, ашваганда і тп). ⠀

На сніданок, з жирною їжею: вітамін D, R, Q10, піролохінолін хінон, йод, Омега-3. ⠀

Вітаміни групи В пити під час сніданку або через 30-60 хвилин після обіду. Якщо приймаєте не комплекс, а окремими банками, то можна поєднувати з так:

- В1, В5, В9

- В9, В5, В3

- В2, В3, В5, В6, В9

Натщесерце незалежно від часу доби можна приймати колаген, протеїн, кістковий бульйон, амінокислоти у вільній формі, лізин, пролін, залізо.

З їжею в будь-який час доби можна пити: вітамін С, цинк і лецитин. Вітамін С не поєднується з В1 В12, міддю. Цинк не поєднується з вітаміном В9, Е, залізом, міддю, кальцієм, фосфором.

Вітамін К не поєднується з прийомом вітамінів А та Е, тому краще А і Е пити на обід або вечерю.

Магній не поєднується з вітаміном Е, В1, К, кальцієм, міддю і фосфором. Можна пити його на обід, вечерю або перед сном.

Пробіотики краще пити ввечері, бажано за 30-60 хвилин до вечері або перед сном (приймати окремо від усіх препаратів).

Натщесерце перед сном приймаємо мелатонін, кальцій.

Мідь п'ється окремо від усього.⠀

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