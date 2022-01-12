Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста
Челка наравне с длиной волос - одна из острых тем в женском образе. И хоть челка особо никогда не выходила из моды, в этом сезоне это один из трендов.
Однако гораздо важнее, какой из вариантов челки подойдет именно вам, исходя из ваших индивидуальных особенностей.
Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова поделилась в Instagram полезной шпаргалкой, которая поможет подобрать челку под вашу форму лица.
В любом случае портретная зона - это первое, с чего начинается любое серьезное преображение.
Осталось определить свой тип и форму лица и воспользоваться наглядным пособием от эксперта, чтобы выбрать подходящую челку.
Она разобрала 8 самых распространенных типов челок с рекомендациями по типам лиц.
1. Прямая челка
2. Удлиненная челка
3. С градуировкой
4. Короткая челка
5. Объемная челка
6. Ассиметричная челка
7. Имитация
8. Шторка
Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)
Напомним, ранее стилист показала самые модные женские прически 2022 года.