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Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста

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Среда 12 января 2022 08:28
Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Челка наравне с длиной волос - одна из острых тем в женском образе. И хоть челка особо никогда не выходила из моды, в этом сезоне это один из трендов.

Однако гораздо важнее, какой из вариантов челки подойдет именно вам, исходя из ваших индивидуальных особенностей.

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова поделилась в Instagram полезной шпаргалкой, которая поможет подобрать челку под вашу форму лица.

В любом случае портретная зона - это первое, с чего начинается любое серьезное преображение.

Осталось определить свой тип и форму лица и воспользоваться наглядным пособием от эксперта, чтобы выбрать подходящую челку.

Она разобрала 8 самых распространенных типов челок с рекомендациями по типам лиц.

1. Прямая челка

Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста

2. Удлиненная челка

Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста

3. С градуировкой

Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста

4. Короткая челка

Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста

5. Объемная челка

Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста

6. Ассиметричная челка

Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста

7. Имитация

Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилиста

8. Шторка

Как правильно подобрать челку к форме лица: шпаргалка от стилистаИллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Напомним, ранее стилист показала самые модные женские прически 2022 года.

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