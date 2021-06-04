Как правильно ухаживать за кожей летом: советы косметолога

Летний уход за кожей:

Фотостарение занимает лидирующие позиции среди причин старения кожи. Солнце - враг красоты и молодости. А лучший летний друг - солнцезащитный крем (в составе которого SPF-фильтры).



90% женщин - обладательницы жирной/комбинированной кожи. С наступлением лета большинство сталкивается с проблемой жирного блеска. Минимизировать его можно комплексным специально подобранным уходом:

пара умывалка+тоник, которые будут выравнивать РН баланс и регулировать работу сальных желёз

легкий ежедневный увлажняющий, не перегружающий кожу крем. Можно 2в1, увлажняющий с спф, а под него сыворотку. Когда не хватает увлажнения, организм начинает вырабатывать еще больше себума, тк основная задача гидро-липидной мантии - удержать влагу и защитить. Чем больше кожа понимает, что её пересушивают, тем больше защищается

очищающие, увлажнявшие и освежающие маски



Если летом усиливаются высыпания, скорее всего это из-за: сбитого РН баланса, нагромождения слоев ухода (дневной крем, солнцезащитный крем, тональный крем), неправильный летний уход.



Летом лицо потеет больше, многие начинают очищать лицо до скрипа. Логика такая: "блеск, прыщи - это грязь, нужно хорошо отмыть". До скрипа - это агрессивные умывалки, которые сбивают РН баланс и провоцируют высыпания. В этом заключается основная ошибка. Умывалка должна быть с мягкими ПАВ, в основном такие средства не пенятся или дают легкое размыливание. К этой текстуре нужно привыкнуть и вы увидите, как кожа скажет вам спасибо.

Иллюстративное фото (unsplash.com)



Ещё одна задача летнего ухода - работа с пигментацией. Весной и летом эта проблема усиливается. Здесь важно не переусердствовать с кислотами и ретинолом и защитить кожу. Правильный летний уход будет осветлять пигментацию и предупреждать её проявление за счёт мягких компонентов: пептидов, энзимов, спф-фильтров.



Кислоты и ретинол крайне нежелательны в период активного солнца.



Текстуры летних средств отличаются от зимних.

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)