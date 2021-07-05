ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Предательски выдают возраст: косметолог научила ухаживать за кожей декольте и шеей

Новина українською →
Понедельник 05 июля 2021 08:38
Предательски выдают возраст: косметолог научила ухаживать за кожей декольте и шеей Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Состояние шеи и декольте способно рассказать о возрасте больше, чем лицо и фигура. Поэтому к этим участкам кожи стоит относиться особенно бережно.

Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram рассказала, как правильно ухаживать за зоной декольте.

Первое, на что важно и нужно обращать внимание - осанка! Сегодня телефон у всех является продолжением руки, а сидячий образ жизни добавляет нам искривлений. Старайтесь следить за положением вашей шеи и спины всегда.

Кожа шеи и декольте очень тонкая и нежная, поэтому нуждается в деликатном и регулярном уходе . Как правильно ухаживать?

Предательски выдают возраст: косметолог научила ухаживать за кожей декольте и шеей

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Принцип выбора средств для ухода за шеей и декольте следующий:
можно использовать те же средства, что и для лица, а можно отдельную косметику для этой зоны, это экономичнее.

Очищение

Лучше всего делать мягкой мочалкой и увлажняющим безсульфатным гелем для душа, или своей умывалкой. После можно нанести лосьон для лица.

Увлажнение

Крем на эти зоны наносится ежедневно. Можно использовать как кремы для лица, так и специальные средства для шеи и декольте.

Предательски выдают возраст: косметолог научила ухаживать за кожей декольте и шеей

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Защита

В летний сезон важно защищать кожу от вредных УФ-лучей. Кожа груди гораздо тоньше, чем на лице и теле, поэтому и стареет быстрее. Поэтому крем с SPF на открытые участки тела обязателен!

Отшелушивание

Раз в неделю можно сделать энзимный пилинг.

Маски

Раз в неделю: питательные или увлажняющие.

Предательски выдают возраст: косметолог научила ухаживать за кожей декольте и шеей

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Контрастный душ

полезен в принципе для всего тела, а для зон шеи, груди и декольте – особенно!
Он улучшает кровообращение и подтягивает кожу.

Массаж шеи и упражнения для укрепления мышц груди также эффективны в борьбе за упругость и тонус кожи.

Шея – это основной источник морщин! Ежедневно разминайте ее заднюю и боковую поверхности. Найдите у себя грудино-ключично-сосцевидную мышцу и разминайте/растирайте/поглаживайте её! Именно эта мышца, точнее ее спазм, приводит к образованию поперечных морщин шеи и морщинок на лице!

Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко назвала топ-5 самых распространенных проблем с волосами.

Читайте LITE в Google News
косметолог красота уход
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Сумасшедшие деньги: сколько заработала сборная Украины на Евро 2020
Сумасшедшие деньги: сколько заработала сборная Украины на Евро 2020