Предательски выдают возраст: косметолог научила ухаживать за кожей декольте и шеей

Состояние шеи и декольте способно рассказать о возрасте больше, чем лицо и фигура. Поэтому к этим участкам кожи стоит относиться особенно бережно.

Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram рассказала, как правильно ухаживать за зоной декольте.

Первое, на что важно и нужно обращать внимание - осанка! Сегодня телефон у всех является продолжением руки, а сидячий образ жизни добавляет нам искривлений. Старайтесь следить за положением вашей шеи и спины всегда.



Кожа шеи и декольте очень тонкая и нежная, поэтому нуждается в деликатном и регулярном уходе . Как правильно ухаживать?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Принцип выбора средств для ухода за шеей и декольте следующий:

можно использовать те же средства, что и для лица, а можно отдельную косметику для этой зоны, это экономичнее.



Очищение

Лучше всего делать мягкой мочалкой и увлажняющим безсульфатным гелем для душа, или своей умывалкой. После можно нанести лосьон для лица.



Увлажнение

Крем на эти зоны наносится ежедневно. Можно использовать как кремы для лица, так и специальные средства для шеи и декольте.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Защита

В летний сезон важно защищать кожу от вредных УФ-лучей. Кожа груди гораздо тоньше, чем на лице и теле, поэтому и стареет быстрее. Поэтому крем с SPF на открытые участки тела обязателен!



Отшелушивание

Раз в неделю можно сделать энзимный пилинг.



Маски

Раз в неделю: питательные или увлажняющие.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Контрастный душ

полезен в принципе для всего тела, а для зон шеи, груди и декольте – особенно!

Он улучшает кровообращение и подтягивает кожу.



Массаж шеи и упражнения для укрепления мышц груди также эффективны в борьбе за упругость и тонус кожи.

Шея – это основной источник морщин! Ежедневно разминайте ее заднюю и боковую поверхности. Найдите у себя грудино-ключично-сосцевидную мышцу и разминайте/растирайте/поглаживайте её! Именно эта мышца, точнее ее спазм, приводит к образованию поперечных морщин шеи и морщинок на лице!