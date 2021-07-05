Зрадницьки видають вік: косметолог навчила доглядати за шкірою декольте і шиєю

Стан шиї і декольте здатні розповісти про вік більше, ніж обличчя і фігура. Тому до цих ділянок шкіри варто ставитися особливо дбайливо.

Косметолог Ольга Петруніна на сторінці в Instagram розповіла, як правильно доглядати за зоною декольте.

Перше, на що важливо і потрібно звертати увагу - постава! Сьогодні телефон у всіх є продовженням руки, а сидячий спосіб життя додає нам викривлень. Намагайтеся стежити за положенням вашої шиї і спини завжди.



Шкіра шиї і декольте дуже тонка і ніжна, тому потребує делікатного і регулярного догляду . Як правильно доглядати?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Принцип вибору засобів для догляду за шиєю і декольте наступний:

можна використовувати ті ж засоби, що і для обличчя, а можна окрему косметику для цієї зони, це економічніше.



Очищення

Найкраще робити м'якою мочалкою і зволожуючим безсульфатним гелем для душу, або своєю умивалкою. Після можна нанести лосьйон для обличчя.



Зволоження

Крем на ці зони наноситься щодня. Можна використовувати як креми для обличчя, так і спеціальні засоби для шиї і декольте.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Захист

В літній сезон важливо захищати шкіру від шкідливих УФ-променів. Шкіра грудей набагато тонше, ніж на обличчі і тілі, тому і старіє швидше. Тому крем з SPF на відкриті ділянки тіла обов'язковий!



Відлущування

Раз в тиждень можна зробити ензимний пілінг.



Маска

Раз на тиждень: живильні або зволожуючі.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Контрастний душ

Корисний в принципі для всього тіла, а для зон шиї, грудей і декольте – особливо!

Він покращує кровообіг і підтягує шкіру.



Масаж шиї і вправи для зміцнення м'язів грудей також ефективні в боротьбі за пружність і тонус шкіри.

Шия - це основне джерело зморшок! Щодня розминайте її задню і бічну поверхні. Знайдіть у себе грудино-ключично-соскоподібного м'яз і розминайте/розтирайте / погладжуйте його! Саме цей м'яз, точніше його спазм, призводить до утворення поперечних зморшок шиї і зморшок на обличчі!