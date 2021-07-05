UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Предательски выдают возраст: косметолог научила ухаживать за кожей декольте и шеей

Автор: Ольвия Агаркова

Состояние шеи и декольте способно рассказать о возрасте больше, чем лицо и фигура. Поэтому к этим участкам кожи стоит относиться особенно бережно.

Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram рассказала, как правильно ухаживать за зоной декольте.

Первое, на что важно и нужно обращать внимание - осанка! Сегодня телефон у всех является продолжением руки, а сидячий образ жизни добавляет нам искривлений. Старайтесь следить за положением вашей шеи и спины всегда.

Кожа шеи и декольте очень тонкая и нежная, поэтому нуждается в деликатном и регулярном уходе . Как правильно ухаживать?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Принцип выбора средств для ухода за шеей и декольте следующий:
можно использовать те же средства, что и для лица, а можно отдельную косметику для этой зоны, это экономичнее.

Очищение

Лучше всего делать мягкой мочалкой и увлажняющим безсульфатным гелем для душа, или своей умывалкой. После можно нанести лосьон для лица.

Увлажнение

Крем на эти зоны наносится ежедневно. Можно использовать как кремы для лица, так и специальные средства для шеи и декольте.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Защита

В летний сезон важно защищать кожу от вредных УФ-лучей. Кожа груди гораздо тоньше, чем на лице и теле, поэтому и стареет быстрее. Поэтому крем с SPF на открытые участки тела обязателен!

Отшелушивание

Раз в неделю можно сделать энзимный пилинг.

Маски

Раз в неделю: питательные или увлажняющие.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Контрастный душ

полезен в принципе для всего тела, а для зон шеи, груди и декольте – особенно!
Он улучшает кровообращение и подтягивает кожу.

Массаж шеи и упражнения для укрепления мышц груди также эффективны в борьбе за упругость и тонус кожи.

Шея – это основной источник морщин! Ежедневно разминайте ее заднюю и боковую поверхности. Найдите у себя грудино-ключично-сосцевидную мышцу и разминайте/растирайте/поглаживайте её! Именно эта мышца, точнее ее спазм, приводит к образованию поперечных морщин шеи и морщинок на лице!

Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко назвала топ-5 самых распространенных проблем с волосами.

Читайте LITE в Google News
косметологкрасотауход