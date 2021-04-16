Причина одна: диетолог рассказала, что делать, если при похудении остановился вес

Остановка веса при похудении связана с одной очевидной причиной, которую многие игнорируют. Вместо того, чтобы прислушаться к себе, сотни девушек мучают свой организм.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Татьяна Лакуста.

Татьяна рассказала случай из своей практики, который навел ее на подобные размышления.⠀

"Девушка, 25 лет, с целью подготовки к лету начала заниматься бегом. В 6 утра, натощак, потому что в 8.30 надо быть на работе. При этом приходила домой поздно, работая по 10 часов в день. Вес остановился", - рассказала Татьяна.⠀

Лакуста добавила, что девушка решила примерно так: меньше есть и больше бегать - равно похудение. А на деле вышло так: появился недосып, хроническая усталость, куча тренировок через силу и питание, которое не перекрывает потребности.

Не стоит мучать организм диетами и тренировками, не прислушиваясь к себе (фото: pixabay.com/ru)

"Что в итоге? Вес увеличился через месяц на 5 кг от исходного, цикл удлинился, начали сыпаться волосы и ночное восстановление ухудшилось", - подытожила Татьяна.⠀

Она рассказала, что из-за такого отношения к снижению веса случились ожидаемые изменения: снизилось депо железа, белка; повысился пролактин - гормон стресса. Началась отечность (которую девушка приняла за жир) и организм требовал одного - спокойствия!

"Описанный сценарий типичен и часто встречаемый. Ведь всем надо "на вчера" и задачу реализуют с юношеским азартом, а когда не получается, вспоминают поговорку, "что в Бухенвальде толстых не было" и едят еще меньше! Потом доктора и психотерапевты лечат последствия", - написала Татьяна.

Как худеть правильно, чтобы вес не остановился⠀

Лучше по 0,5 кг в месяц, постепенно, долго - чем никак и с огромными откатами.

Лучше не "как подруга" на безуглеводке, чтоб потом от каждого кусочка хлеба не было +1 кг.

Лучше не "- 7 кг за 2 недели", чтоб потом не вернуть их на место.

Лучше не на голоде, чтоб потом остаться с циклом.

Лучше не отказываться "от всего", чтоб потом не есть это все в втихую и грустить.⠀

"Помните: избыточно голодный рацион, избыток требований к себе и тренировок, избыток переживаний по поводу веса - все это спровоцирует задержку веса, отечность, нарушение цикла и ухудшение здоровья. Цените свое тело!", - подытожила Татьяна.