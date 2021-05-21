Присмотрись к себе: названы 10 привычек, мешающих похудеть

1. Заедать эмоции. Вкусняшки не решат проблем. Либо поймите это, либо убирайте всё из вида в моменты стресса.

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2. Давиться едой в гостях, чтобы хозяйка не обиделась. Вот пусть она сама и ест так много. Вы наелись и точка.

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3. Доедать, "чтобы не пропало", в том числе за детьми. Вы не считаете доедалки за полноценный приём пищи, но это те же продукты с той же калорийностью.

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4. Постоянно перекусывать. Сначала поймите, реальный ли это голод или просто дурацкая привычка. Если голод — наедайтесь в полноценный приём пищи, если привычка… Догадайтесь сами.

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5. Начинать со сладкого. Сладкое на пустой желудок вызывает резкий скачок, а потом падение сахара в крови. Такой аттракцион усиливает чувство голода. Не заметите, как слона съедите.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Заменять сладкое орехами и сухофруктами. Это как менять шило на мыло. В 100 г любых орехов более 500 ккал, в сухофруктах поменьше, но тоже прилично. А улетают эти маленькие негодяи как семечки. Так что вопрос ещё, что будет калорийнее: тирамису или горстка орехов.

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7. Отрабатывать еду спортом. В редких случаях можно компенсировать излишек калорий на беговой дорожке, но делать это привычкой точно не стоит. Перетренированность — ужасный стресс для организма.

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8. Устраивать разгрузочные дни. Ну только если отравились и надо почистить ЖКТ. В ином случае голодные дни повысят риск сорваться в обычные дни.

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9. Есть с телефоном в руках или под сериал. Я знаю, что многие так делают. Но увлекаясь и отвлекаясь, вы не осознаёте, что и сколько съедаете.

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10. Включать алкоголь в повседневный рацион. Эта привычка вредна не только для похудения (алкоголь калорийный), но и для здоровья в целом.

Иллюстративное фото (pexels.com)