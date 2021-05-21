RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Придивися до себе: названі 10 звичок, що заважають схуднути

Автор: Марина Настевич

Начебто на місці не сидите, корову не з'їдаєте, майонезом не запиваєте. Може, навіть обмежуєте себе в їжі. Так чому вже треті джинси стають малі? Звичайно, справа буває в гормонах, хворобах і порушеннях. З цим допоможе тільки лікар. Або ж ви робите щось неправильно і самі того не помічаєте.

У своєму Instagram дієтолог Андрій Невський розповів, які харчові звички заважають вам на шляху до бажаного тіла.

1. Заїдати емоції. Вкусняшки не вирішать проблем. Або зрозумійте це, або прибирайте все з виду в моменти стресу.

2. Давитися їжею в гостях, щоб господиня не образилася. Ось нехай вона сама і їсть так багато. Ви наїлися і крапка.

3. Доїдати "щоб не пропало", в тому числі за дітьми. Ви не вважаєте доїдалки за повноцінний прийом їжі, але це ті ж продукти з тією ж калорійністю.

4. Постійно перекушувати. Спочатку зрозумійте, чи реальний це голод або просто дурна звичка. Якщо голод - наїдайтеся в повноцінний прийом їжі, якщо звичка ... здогадайтеся самі.

5. Починати з солодкого. Солодке на порожній шлунок викликає різкий стрибок, а потім падіння цукру в крові. Такий атракціон підсилює відчуття голоду. Не помітите, як слона з'їсте.



Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Замінювати солодке горіхами і сухофруктами. Це як міняти шило на мило. У 100 г будь-яких горіхів більше 500 ккал, в сухофруктах поменше, але теж пристойно. А відлітають ці маленькі негідники як насіння. Так що питання ще, що буде калорійніше: тірамісу або жменька горіхів.

7. Відпрацьовувати їжу спортом. У рідкісних випадках можна компенсувати надлишок калорій на біговій доріжці, але робити це звичкою точно не варто. Перетренованість - жахливий стрес для організму.

8. Влаштовувати розвантажувальні дні. Ну тільки якщо отруїлися і треба почистити шлунково-кишковий тракт. В іншому випадку голодні дні підвищать ризик зірватися в звичайні дні.

9. Їсти з телефоном в руках або під серіал. Я знаю, що багато хто так робить. Але захоплюючись і відволікаючись, ви не усвідомлюєте, що і скільки з'їдаєте.

10. Включати алкоголь в повсякденний раціон. Ця звичка шкідлива не тільки для схуднення (алкоголь калорійний), але і для здоров'я в цілому.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Агафонова навчила знижувати цукор в крові за допомогою продуктів харчування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України схудненнядієтолог