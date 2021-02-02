Продлевает молодость и красоту: косметолог рассказала об особом важном витамине в косметике

Не секрет, что витамин С очень важен не только ля здоровья организма, но и красоты кожи. О том, как правильно подбирать средства с этим компонентом и как их применять для лучшего эффекта, рассказала косметолог Татьяна Моторина.

Эксперт перечислила сильные стороны витамина С и раскрыла секреты выбора и правильного использования средств с активной концентрацией эго компонента.

Витамин С. В чем его сила?

отшелушивает верхний слой кожи

работает с пигментацией, в т.ч. пост-акне

защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов и тем самым замедляет процесс старения

увеличивает синтез коллагена (белка упругости и прочности кожи)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самая действенная форма витамина С - аскорбиновая кислота = Ascorbic Acid = L-Ascorbic Acid. Есть и другие формы, но они менее эффективны, зато стабильнее и мягче.

Кому и когда необходим?

если у тебя есть пигментация или пост-акне

если тебе 25-30 лет и ты беспокоишься о преждевременном старении кожи

если тебе 35+ лет и у тебя уже есть признаки старения

Какой % эффективен?

АК - с 1% до 20%

остальные формы - чем выше %, тем лучше

Когда использовать? Утром, т.к. это антиоксидант, который будет защищать кожу в течение дня.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как часто? Ежедневно. Но если средство агрессивное и с высоким % - достаточно 2-3 р/нед.

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Можно использовать при беременности и лактации?Да.

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С чем его нельзя сочетать? Можно сочетать с чем угодно, но если ты используешь его впервые или с мах %, то остальные активы применяй либо в другое время дня, либо в разные дни.

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Важные детали:

АК нестабильна и распадается на воздухе, теряя свои свойства, поэтому эффективность средств после вскрытия - не больше 6 месяцев. Выбирая средство, ищи банку с дозатором в темной упаковке.

Если средство немного потемнело - не страшно, а вот если цвет изменился на коричневый - нужно перестать им пользоваться.

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