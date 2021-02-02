Продлевает молодость и красоту: косметолог рассказала об особом важном витамине в косметике
Не секрет, что витамин С очень важен не только ля здоровья организма, но и красоты кожи. О том, как правильно подбирать средства с этим компонентом и как их применять для лучшего эффекта, рассказала косметолог Татьяна Моторина.
Эксперт перечислила сильные стороны витамина С и раскрыла секреты выбора и правильного использования средств с активной концентрацией эго компонента.
Витамин С. В чем его сила?
- отшелушивает верхний слой кожи
- работает с пигментацией, в т.ч. пост-акне
- защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов и тем самым замедляет процесс старения
- увеличивает синтез коллагена (белка упругости и прочности кожи)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Самая действенная форма витамина С - аскорбиновая кислота = Ascorbic Acid = L-Ascorbic Acid. Есть и другие формы, но они менее эффективны, зато стабильнее и мягче.
Кому и когда необходим?
- если у тебя есть пигментация или пост-акне
- если тебе 25-30 лет и ты беспокоишься о преждевременном старении кожи
- если тебе 35+ лет и у тебя уже есть признаки старения
Какой % эффективен?
- АК - с 1% до 20%
- остальные формы - чем выше %, тем лучше
Когда использовать? Утром, т.к. это антиоксидант, который будет защищать кожу в течение дня.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как часто? Ежедневно. Но если средство агрессивное и с высоким % - достаточно 2-3 р/нед.
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Можно использовать при беременности и лактации?Да.
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С чем его нельзя сочетать? Можно сочетать с чем угодно, но если ты используешь его впервые или с мах %, то остальные активы применяй либо в другое время дня, либо в разные дни.
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Важные детали:
АК нестабильна и распадается на воздухе, теряя свои свойства, поэтому эффективность средств после вскрытия - не больше 6 месяцев. Выбирая средство, ищи банку с дозатором в темной упаковке.
Если средство немного потемнело - не страшно, а вот если цвет изменился на коричневый - нужно перестать им пользоваться.
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