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Продовжує молодість і красу: косметолог розповіла про особливий важливий вітамін в косметиці

Новость на русском → Вівторок 02 лютого 2021 16:38
Продовжує молодість і красу: косметолог розповіла про особливий важливий вітамін в косметиці Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Не секрет, що вітамін С дуже важливий не тільки для здоров'я організму, але і краси шкіри. Про те, як правильно підбирати засоби з цим компонентом і як їх застосовувати для кращого ефекту, розповіла косметолог Тетяна Моторіна.

Експерт перерахувала сильні сторони вітаміну С і розкрила секрети вибору і правильного використання засобів з активною концентрацією его комонента.

Вітамін С. В чому його сила?

  • відлущує верхній шар шкіри
  • працює з пігментацією, у т. ч. пост-акне
  • захищає шкіру від шкідливого впливу вільних радикалів і тим самим уповільнює процес старіння
  • збільшує синтез колагену (білка пружності і міцності шкіри)

Продовжує молодість і красу: косметолог розповіла про особливий важливий вітамін в косметиці

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найдієвіша форма вітаміну С - аскорбінова кислота = Ascorbic Acid = L-Ascorbic Acid. Є й інші форми, але вони менш ефективні, зате стабільніше і м'якше.

Кому і коли потрібен?

  • якщо у тебе є пігментація або пост-акне
  • якщо тобі 25-30 років і ти турбуєшся про передчасне старіння шкіри
  • якщо тобі 35+ років і у тебе вже є ознаки старіння

Який % ефективний?

  • АК - з 1% до 20%
  • інші форми - чим вища % тим краще

Коли використовувати? Вранці, бо це антиоксидант, який буде захищати шкіру протягом дня.

Продовжує молодість і красу: косметолог розповіла про особливий важливий вітамін в косметиці
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як часто? Щодня. Але якщо засіб агресивне і з високим % - достатньо 2-3 р/тиждень.

Можна використовувати при вагітності і лактації?Так.

З чим його не можна поєднувати? Можна поєднувати з чим завгодно, але якщо ти використовуєш його вперше або з мах %, інші активи застосовуй або в інший час дня, або в різні дні.

Важливі деталі:

АК нестабільний і розпадається на повітрі, втрачаючи свої властивості, тому ефективність засобів після розпаду - не більше 6 місяців. Вибираючи засіб, шукай банку з дозатором в темній упаковці.

Якщо засіб трохи потемнів - не страшно, а от якщо колір змінився на коричневий - потрібно перестати ним користуватися.

Нагадаємо, що косметолог Ольга Петруніна розповіла про зимові б'юті-ритуали для тіла.

До речі, раніше ми публікували рецепт домашньої ефективної маску-ліфтинг.

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