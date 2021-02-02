Продовжує молодість і красу: косметолог розповіла про особливий важливий вітамін в косметиці
Не секрет, що вітамін С дуже важливий не тільки для здоров'я організму, але і краси шкіри. Про те, як правильно підбирати засоби з цим компонентом і як їх застосовувати для кращого ефекту, розповіла косметолог Тетяна Моторіна.
Експерт перерахувала сильні сторони вітаміну С і розкрила секрети вибору і правильного використання засобів з активною концентрацією его комонента.
Вітамін С. В чому його сила?
- відлущує верхній шар шкіри
- працює з пігментацією, у т. ч. пост-акне
- захищає шкіру від шкідливого впливу вільних радикалів і тим самим уповільнює процес старіння
- збільшує синтез колагену (білка пружності і міцності шкіри)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Найдієвіша форма вітаміну С - аскорбінова кислота = Ascorbic Acid = L-Ascorbic Acid. Є й інші форми, але вони менш ефективні, зате стабільніше і м'якше.
Кому і коли потрібен?
- якщо у тебе є пігментація або пост-акне
- якщо тобі 25-30 років і ти турбуєшся про передчасне старіння шкіри
- якщо тобі 35+ років і у тебе вже є ознаки старіння
Який % ефективний?
- АК - з 1% до 20%
- інші форми - чим вища % тим краще
Коли використовувати? Вранці, бо це антиоксидант, який буде захищати шкіру протягом дня.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Як часто? Щодня. Але якщо засіб агресивне і з високим % - достатньо 2-3 р/тиждень.
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Можна використовувати при вагітності і лактації?Так.
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З чим його не можна поєднувати? Можна поєднувати з чим завгодно, але якщо ти використовуєш його вперше або з мах %, інші активи застосовуй або в інший час дня, або в різні дні.
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Важливі деталі:
АК нестабільний і розпадається на повітрі, втрачаючи свої властивості, тому ефективність засобів після розпаду - не більше 6 місяців. Вибираючи засіб, шукай банку з дозатором в темній упаковці.
Якщо засіб трохи потемнів - не страшно, а от якщо колір змінився на коричневий - потрібно перестати ним користуватися.
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