Продовжує молодість і красу: косметолог розповіла про особливий важливий вітамін в косметиці

Не секрет, що вітамін С дуже важливий не тільки для здоров'я організму, але і краси шкіри. Про те, як правильно підбирати засоби з цим компонентом і як їх застосовувати для кращого ефекту, розповіла косметолог Тетяна Моторіна.

Експерт перерахувала сильні сторони вітаміну С і розкрила секрети вибору і правильного використання засобів з активною концентрацією его комонента.

Вітамін С. В чому його сила?

відлущує верхній шар шкіри

працює з пігментацією, у т. ч. пост-акне

захищає шкіру від шкідливого впливу вільних радикалів і тим самим уповільнює процес старіння

збільшує синтез колагену (білка пружності і міцності шкіри)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найдієвіша форма вітаміну С - аскорбінова кислота = Ascorbic Acid = L-Ascorbic Acid. Є й інші форми, але вони менш ефективні, зате стабільніше і м'якше.

Кому і коли потрібен?

якщо у тебе є пігментація або пост-акне

якщо тобі 25-30 років і ти турбуєшся про передчасне старіння шкіри

якщо тобі 35+ років і у тебе вже є ознаки старіння

Який % ефективний?

АК - з 1% до 20%

інші форми - чим вища % тим краще

Коли використовувати? Вранці, бо це антиоксидант, який буде захищати шкіру протягом дня.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як часто? Щодня. Але якщо засіб агресивне і з високим % - достатньо 2-3 р/тиждень.

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Можна використовувати при вагітності і лактації?Так.

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З чим його не можна поєднувати? Можна поєднувати з чим завгодно, але якщо ти використовуєш його вперше або з мах %, інші активи застосовуй або в інший час дня, або в різні дні.

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Важливі деталі:

АК нестабільний і розпадається на повітрі, втрачаючи свої властивості, тому ефективність засобів після розпаду - не більше 6 місяців. Вибираючи засіб, шукай банку з дозатором в темній упаковці.

Якщо засіб трохи потемнів - не страшно, а от якщо колір змінився на коричневий - потрібно перестати ним користуватися.

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