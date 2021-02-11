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Просто и соблазнительно: Ева Лонгория показала идеальный макияж на День всех влюбленных

Автор: Lite

Ева Лонгория обожает демонстрировать подписчикам стильные образы. В этот раз актриса показала милый лук, который дополнила ярким макияжем. Настоящее вдохновение для предстоящего Дня святого Валентина!

Фото актрисы появилось в ее блоге сети Instagram и уже набрало максимальное количество лайков.

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Ева Лонгория надела белую футболку с разноцветными сердечками, которая сделала ее образ невероятно милым, а также белые брюки. Волосы она собрала в высокую прическу, оставив концы выпущенными. И главная изюминка лука - макияж, который расставил все нужные акценты.

Ева Лонгория демонстрирует новый образ (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева выбрала вечную классику, которая подойдет всем - красную помаду. Чтобы она отлично смотрелась, важно начать с тщательной проработки тона. Ева подобрала тональную основу с легким эффектом загара - этот трюк идеально подойдет как смуглым девушкам, так и светлокожим, сделав вид заметно более свежим и отдохнувшим. К бровям Ева практически не прикасалась, оставив нейтральными, а глаза подвела черной стрелкой, которую не выводила за естественную линию век. Помаду Лонгория подобрала яркого оттенка, которая сделала улыбку просто ослепительной. Вдохновляемся!

Ранее Ева Лонгория показала стройную фигуру в трендовом платье-рубашке.

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Новости Украины актрисакрасотамакияжЕва Лонгория
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