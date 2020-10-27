Сияющая кожа и свежий вид: Настя Каменских рассказала, как всегда просыпаться отдохнувшей

Настя Каменских дала простые советы красоты
Настя Каменских – человек-вдохновение. Не успела звезда рассказать, как отличить счастливого и уверенного в себе человека и, главное, как самому таким стать, как перешла к более земным вещам: дала советы, как просыпаться всегда свежей и сияющей и наполненной энергией.
Настя запостила снимок в ярком разноцветном халатике и повязке на волосах, звезда демонстрирует идеальную гладкую кожу. Оказывается, добиться такого эффекта вовсе не сложно, нужно лишь приучить себя соблюдать определенные "законы красоты".
"Девочки, хочу поделиться с вами маленькими секретиками, как мне удается просыпаться утром свежей и отдохнувшей", - написала певица.
Вот те самые секреты красоты от Насти Каменских:
Поклонники поблагодарили Настю и засыпали звезду комплиментами, теперь-то все стало на свои места – понятно, как Каменских удается при ее занятости так хорошо выглядеть.
Напомним, что недавно Настя Каменских рассказала, где она нашла нескончаемый источник вдохновения. До тех пор, пока я вижу красоту природы и чувствую ее силу и энергию, я никогда не потеряю своего вдохновения", - призналась певица, подчеркнув: найти силы двигаться дальше можно, оглянувшись по сторонам.