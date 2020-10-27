Сияющая кожа и свежий вид: Настя Каменских рассказала, как всегда просыпаться отдохнувшей

Настя Каменских – человек-вдохновение. Не успела звезда рассказать, как отличить счастливого и уверенного в себе человека и, главное, как самому таким стать, как перешла к более земным вещам: дала советы, как просыпаться всегда свежей и сияющей и наполненной энергией.

Настя запостила снимок в ярком разноцветном халатике и повязке на волосах, звезда демонстрирует идеальную гладкую кожу. Оказывается, добиться такого эффекта вовсе не сложно, нужно лишь приучить себя соблюдать определенные "законы красоты".

Настя Каменских рассекретила "бьюти-рутину" (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Девочки, хочу поделиться с вами маленькими секретиками, как мне удается просыпаться утром свежей и отдохнувшей", - написала певица.

Вот те самые секреты красоты от Насти Каменских:

Я засыпаю до 12 ночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00). Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом.

Чтобы утром лицо не отекало так, будто всю ночь была на вечеринке (а я не была), я выпиваю свою норму воды до 16:00. Потом за несколько часов перед сном можно сделать максимум еще пару глотков.

В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно.

Чтобы кожа не сушилась, обратите внимание на влажность в вашей комнате. Включенные отопление делает воздух сухим, поэтому в идеале лучше иметь увлажнитель.

Наношу крем не непосредственно перед сном, а за полчаса до него. Так его впитает не подушка, а мое лицо.

После пробуждения делаю легкий массаж лица (технику можно найти в интернете). Уделяйте массажу хотя бы 5 минут с утра - от него лицо сразу "пробуждается

Поклонники поблагодарили Настю и засыпали звезду комплиментами, теперь-то все стало на свои места – понятно, как Каменских удается при ее занятости так хорошо выглядеть.

Напомним, что недавно Настя Каменских рассказала, где она нашла нескончаемый источник вдохновения. До тех пор, пока я вижу красоту природы и чувствую ее силу и энергию, я никогда не потеряю своего вдохновения", - призналась певица, подчеркнув: найти силы двигаться дальше можно, оглянувшись по сторонам.