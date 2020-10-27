Сяюча шкіра і свіжий вигляд: Настя Каменських розповіла, як завжди прокидатися гарною

Настя Каменських – людина-натхнення. Не встигла зірка розповісти, як відрізнити щасливу і впевнену в собі людину і, головне, як нею стати, як перейшла до більш земних речей: дала поради, як прокидатися завжди свіжою і сяючою і наповненою енергією.

Настя запостила знімок в яскравому різнобарвному халатику і пов'язці на волоссі, зірка демонструє ідеальну гладку шкіру. Виявляється, домогтися такого ефекту зовсім не складно, потрібно лише привчити себе дотримуватися певних "законів краси".

Настя Каменських розсекретила "б'юті-рутину" (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Дівчатка, хочу поділитися з вами маленькими порадами, як мені вдається прокидатися вранці свіжою", - написала співачка.

Ось ті самі секрети краси від Насті Каменських:

Я засинаю до 12 ночі (точніше в 21:30, максимум до 22:00). Саме в цей час виробляється гормон сну, який допомагає нам добре виглядати, продовжити молодість і боротися зі стресом.

Щоб вранці обличчя не "затікало", ніби всю ніч була на вечірці (а я не була), я випиваю свою норму води до 16:00. Потім за кілька годин перед сном можна зробити максимум ще пару ковтків.

У кімнаті перед сном повинно бути досить прохолодно і повністю темно.

Щоб шкіра не сушилася, зверніть увагу на вологість у вашій кімнаті. Включені опалення робить повітря сухим, тому в ідеалі краще мати зволожувач.

Наношу крем не безпосередньо перед сном, а за півгодини до нього. Так його вбере не подушка, а моє обличчя.

Після пробудження роблю легкий масаж обличчя (техніку можна знайти в інтернеті). Приділяйте масажу хоча б 5 хвилин з ранку - від нього обличчя відразу "пробуджується", - зізналася співачка.

Шанувальники подякували Настю і засипали зірку компліментами, тепер все стало на свої місця – зрозуміло, як Каменських вдається при її зайнятості так добре виглядати.

Нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських розповіла, де вона знайшла нескінченне джерело натхнення. "До тих пір, поки я бачу красу природи і відчуваю її силу та енергію, я ніколи не втрачу свого натхнення", - зізналася співачка, підкресливши: знайти сили рухатися далі можна, озирнувшись по сторонах.