Сяюча шкіра і свіжий вигляд: Настя Каменських розповіла, як завжди прокидатися гарною

Настя Каменських дала прості поради краси
Настя Каменських – людина-натхнення. Не встигла зірка розповісти, як відрізнити щасливу і впевнену в собі людину і, головне, як нею стати, як перейшла до більш земних речей: дала поради, як прокидатися завжди свіжою і сяючою і наповненою енергією.
Настя запостила знімок в яскравому різнобарвному халатику і пов'язці на волоссі, зірка демонструє ідеальну гладку шкіру. Виявляється, домогтися такого ефекту зовсім не складно, потрібно лише привчити себе дотримуватися певних "законів краси".
"Дівчатка, хочу поділитися з вами маленькими порадами, як мені вдається прокидатися вранці свіжою", - написала співачка.
Ось ті самі секрети краси від Насті Каменських:
Шанувальники подякували Настю і засипали зірку компліментами, тепер все стало на свої місця – зрозуміло, як Каменських вдається при її зайнятості так добре виглядати.
Нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських розповіла, де вона знайшла нескінченне джерело натхнення. "До тих пір, поки я бачу красу природи і відчуваю її силу та енергію, я ніколи не втрачу свого натхнення", - зізналася співачка, підкресливши: знайти сили рухатися далі можна, озирнувшись по сторонах.