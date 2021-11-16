Не пытайтесь решить все сразу: трихолог развеяла главные мифы о шампунях, которые только вредят

Идеального шампуня нет! Кто-то подбирает шампунь и пользуется, а кто-то всю жизнь в поиске и так и не может найти. Это нормально.



Не пытайтесь все вопросы решить одним шампунем (выпадение, дерматит, пр.) Его задача мыть кожу головы и волосы. И все!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Шампунь от выпадения волос. Вы верите в русалок и леших? Или в единорога с дедом морозом? Вот из этой оперы.



После использования шампуня зуд и перхоть? Выбрасывай его не раздумывая!



После шампуня волосы выглядят, вроде их и не мыли? В идеале - консультация трихолога. Нужно выяснить причину. Одна из причин - одинокий шампунь не справляется со своей задачей в одиночку, ему нужна пара в виде пилинга! Вместе они сила!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Безсульфатный шампунь. Осторожнее с ним, особенно если ваши волосы склонны к жирности. Использовать только вместе с пилингом. Шампунь, лишенный эмульгаторов, намного хуже вымывает кожу головы.