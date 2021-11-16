Не намагайтеся вирішити все відразу: трихолог розвіяла головні міфи про шампунях, які тільки шкодять

Ідеального шампуню немає! Хтось підбирає шампунь і користується, а хтось все життя в пошуку і так і не може знайти. Це нормально.



Не намагайтеся всі питання вирішити одним шампунем (випадання, дерматит, ін.) його завдання мити шкіру голови і волосся. І все!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шампунь від випадіння волосся. Ви вірите в русалок і лісовиків? Або в єдинорога з Дідом морозом? Ось з цієї опери.



Після використання шампуню свербіж і лупа? Викидай його не роздумуючи!



Після шампуню волосся виглядають, начебто їх і не мили? В ідеалі-консультація трихолога. Потрібно з'ясувати причину. Одна з причин - тільки шампунь не справляється зі своїм завданням один, йому потрібна пара у вигляді пілінгу! Разом вони сила!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Безсульфатний шампунь. Обережніше з ним, особливо якщо ваше волосся схильне до жирності. Використовувати тільки разом з пілінгом. Шампунь, позбавлений емульгаторів, набагато гірше вимиває шкіру голови.