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Не намагайтеся вирішити все відразу: трихолог розвіяла головні міфи про шампунях, які тільки шкодять

Автор: Ольвія Агаркова

Дуже хотілося б винайти шампунь, який буде і шкіру голови очищати, і волосся мити, а заодно і зволожувати його і захищати. Якби це було можливо, такий засіб вже винайшли б в століття безпілотників і медичних нововведень. Але такого продукту на ринку, на жаль, немає. Зате існує маса помилкових суджень про шампуні і його функціональність, в які ми досі віримо.

Трихолог Лариса Пономаренко на сторінці в Instagram розвінчала міфи про шампуні і розповіла, які з них не працюють.

Ідеального шампуню немає! Хтось підбирає шампунь і користується, а хтось все життя в пошуку і так і не може знайти. Це нормально.

Не намагайтеся всі питання вирішити одним шампунем (випадання, дерматит, ін.) його завдання мити шкіру голови і волосся. І все!


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шампунь від випадіння волосся. Ви вірите в русалок і лісовиків? Або в єдинорога з Дідом морозом? Ось з цієї опери.

Після використання шампуню свербіж і лупа? Викидай його не роздумуючи!

Після шампуню волосся виглядають, начебто їх і не мили? В ідеалі-консультація трихолога. Потрібно з'ясувати причину. Одна з причин - тільки шампунь не справляється зі своїм завданням один, йому потрібна пара у вигляді пілінгу! Разом вони сила!


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Безсульфатний шампунь. Обережніше з ним, особливо якщо ваше волосся схильне до жирності. Використовувати тільки разом з пілінгом. Шампунь, позбавлений емульгаторів, набагато гірше вимиває шкіру голови.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тамара Ануфрієва розповіла, до чого може привести нерозумне використання патчів.

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