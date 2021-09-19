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Растут как на дрожжах: топ-13 продуктов для длинных роскошных волос

Автор: Ольвия Агаркова

Все мы хотим здоровые и крепкие волосы. Волосы отрастают на 15-20 см за год — вы знали? На рост и качество волос влияет генетика, возраст, состояние здоровья, а это напрямую зависит от образа жизни и питания.

Нутрициолог Ольга Усенко назвала в Instagram топ-13 продуктов для красоты и здоровья волос.

На волосы напрямую влияет питание и образ жизни. Мы не можем влиять на возраст и генетику, но мы точно можем влиять на рацион.

Рацион, в котором отсутствуют необходимые питательные элементы может приводить к выпадению волос (если причина была в рационе).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эти тринадцать продуктов помогут росту волос:

1.Яйца — отличный источник белка и биотина, которые важны для здоровья и роста волос. Как показали исследования, дефицит этих питательных веществ был связан с потерей волос. Яйца также являются отличным источником цинка, селена и других полезных для волос питательных веществ.
2. Ягоды — богаты полезными соединениями и витаминами, которые могут способствовать росту волос.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Шпинат богат фолиевой кислотой, железом и витаминами А и С, которые могут способствовать росту волос. Дефицит этих питательных веществ может привести к выпадению волос.
4. Жирная рыба, такая как лосось , сельдь и скумбрия, содержит питательные вещества, способствующие росту волос.
5. Батат — богат витамином А.
6. Авокадо - богат витамином Е и антиоксидантами. Является отличным источником незаменимых жирных кислот, которые имеют решающее значение для роста волос.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

7. Орехи
8. Семена
9. Сладкий перец — источник витаминов А и С, которые помогают сохранить волосы здоровыми.
10. Устрицы — хороший источник цинка, а он необходим для волос.
11. Креветки — много питательных элементов в них: витамин В, цинк, железо, витамин Д. Все эти элементы нужны для крепких волос.
12. Бобовые
13. Красное мясо — богато железом и это наш помощник в росте волос.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская назвала три доступных каждому осенних суперфуда.

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диетологУход за волосамиЗдоровое питание