Растут как на дрожжах: топ-13 продуктов для длинных роскошных волос

На волосы напрямую влияет питание и образ жизни. Мы не можем влиять на возраст и генетику, но мы точно можем влиять на рацион.



Рацион, в котором отсутствуют необходимые питательные элементы может приводить к выпадению волос (если причина была в рационе).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эти тринадцать продуктов помогут росту волос:

1.Яйца — отличный источник белка и биотина, которые важны для здоровья и роста волос. Как показали исследования, дефицит этих питательных веществ был связан с потерей волос. Яйца также являются отличным источником цинка, селена и других полезных для волос питательных веществ.

2. Ягоды — богаты полезными соединениями и витаминами, которые могут способствовать росту волос.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Шпинат богат фолиевой кислотой, железом и витаминами А и С, которые могут способствовать росту волос. Дефицит этих питательных веществ может привести к выпадению волос.

4. Жирная рыба, такая как лосось , сельдь и скумбрия, содержит питательные вещества, способствующие росту волос.

5. Батат — богат витамином А.

6. Авокадо - богат витамином Е и антиоксидантами. Является отличным источником незаменимых жирных кислот, которые имеют решающее значение для роста волос.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

7. Орехи

8. Семена

9. Сладкий перец — источник витаминов А и С, которые помогают сохранить волосы здоровыми.

10. Устрицы — хороший источник цинка, а он необходим для волос.

11. Креветки — много питательных элементов в них: витамин В, цинк, железо, витамин Д. Все эти элементы нужны для крепких волос.

12. Бобовые

13. Красное мясо — богато железом и это наш помощник в росте волос.