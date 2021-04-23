Как раз и навсегда забыть о черных точках: подробная шпаргалка от косметолога

Черные точки - это "награда" обладателям расширенных пор. В расширенных порах скапливается сальная пробочка. Ее верхушка окрашивается в чёрный цвет (в результате окисления, от вашей декоративной косметики, воздействия окружающей среды). Визуально мы видим черную точку на лице.



Что делает большинство с этим визуальным дефектом? Самостоятельно выдавливает черные точки или ходит на чистки к косметологам. Но лишь провоцируют расширение каналов, и пора, в итоге, становится ещё шире, а черная точка - больше. Замкнутый круг.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А как правильно?

Ежедневно и правильно ухаживать за кожей.

Обладателям черных точек важно правильно подобрать комплекс средств, а не одно "волшебное". Важно:

Деликатно очистить поры

Сузить поры

При этом не пересушить и не травмировать кожу.



Из каких средств состоит уход тех, кто решил избавиться от черных точек?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Средство для демакияжа

Если вы используете тональные средства, пудру, румяна и др. средства для макияжа - то при недостаточном очищении кожи, косметика окрасит сальные пробочки в чёрный цвет.

Поэтому правило N1: тщательное очищение кожи. Косметику снимаем специальным средством для демакияжа. Обычная умывалка с ними не справится.

Если вы не носите макияж - этот пункт пропускайте.



2. Очищение кожи

Даже если вы весь день находились дома, ваше лицо нуждается в очищении: оно потело, на него "садилась" пыль, возможно, вы трогали его руками.

Поэтому правило N2: обязательное очищение кожи средством для умывания ежедневно 2 раза в день.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Тоник/лосьон/тонер

4. Крем для лица



5. Пилинг

Если верхний ороговевший слой кожи регулярно не отшелушивать, то визуально черные точки становятся больше.

Пилинг глубоко очищает кожу, делать его можно раз в неделю. На весну-лето выбирайте энзимный/ферментативный пилинг.



6. Сыворотки и маски

Их задача - работа с более узкими и конкретными задачами.В нашем случае это: очистить поры от черных точек и сузить их.