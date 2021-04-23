Як раз і назавжди забути про чорні цятки: докладна шпаргалка від косметолога

Чорні цятки - це "нагорода" власникам розширених пор. У розширених порах накопичується сальна пробочка. Її верхівка забарвлюється в чорний колір (в результаті окислення, від вашої декоративної косметики, впливу навколишнього середовища). Візуально ми бачимо чорну цятку на обличчі.



Що робить більшість з цим візуальним дефектом? Самостійно видавлює чорні цятки або ходить на чистки до косметологів. А цим лише провокують розширення каналів, і пора, в результаті, стає ще ширше, а чорна цятка - більше. Замкнуте коло.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А як правильно?

Щодня і правильно доглядати за шкірою.

Володарям чорних цяток важливо правильно підібрати комплекс засобів, а не один "чарівний". Важливо:

Делікатно очистити пори

Звузити пори

При цьому не пересушити і не травмувати шкіру.



З яких засобів складається догляд тих, хто вирішив позбутися від чорних цяток?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. Засіб для демакіяжу

Якщо ви використовуєте тональні засоби, пудру, рум'яна та ін. засоби для макіяжу - то при недостатньому очищенні шкіри, косметика забарвить сальні пробочки в чорний колір.

Тому правило N1: ретельне очищення шкіри. Косметику знімаємо спеціальним засобом для демакіяжу. Звичайна умивалка з ними не впорається.

Якщо ви не носите макіяж - цей пункт пропускайте.



2. Очищення шкіри

Навіть якщо ви весь день перебували вдома, ваше обличчя потребує очищення: воно потіло, на нього "сідала" пил, можливо, ви чіпали його руками.

Тому правило N2: обов'язкове очищення шкіри засобом для вмивання щодня 2 рази на день.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Тонік / лосьйон / тонер

4. Крем для обличчя



5. Пілінг

Якщо верхній ороговілий шар шкіри регулярно не відлущувати, то візуально чорні цятки стають більше.

Пілінг глибоко очищає шкіру, робити його можна раз на тиждень. На весну-літо вибирайте ензимний/ферментативний пілінг.



6. Сироватки і маски

Їх завдання - робота з більш вузькими і конкретними завданнями.У нашому випадку це: очистити пори від чорних цяток і звузити їх.