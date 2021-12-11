Разумный подход: косметолог дала подробную инструкцию по борьбе с сухостью кожи зимой

С приходом зимы многие сталкиваются с такими проблемами, как сухость кожи, стянутость, шелушения, дискомфорт после умывания.
Косметолог Ольга Петрунина в Instagram поделилась инструкцией по уходу за сухой коже в холодное время году.
К решению этих проблем важно подходить разумно. Хаотичные и бессистемные действия могут привести к усугублению проблем.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
•использовать масла
• наносить жирный слой крема (особенно на ночь)
• выбирать крем по надписи "для сухой кожи"
• скрабировать кожу
• использовать народные, продуктовые и бабушкины методы
• игнорировать умывание и тоник с утра или на ночь
• игнорировать крем
• использовать детский крем
• умываться мылом, агрессивными умывалками, мицеллярной водой
• заменять уходовые маски дешёвыми масками-салфетками
• самостоятельно использовать кислоты (без назначения специалиста).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Первое. Понимать, если кожу сушит и стягивает, это не значит, что у вас сухой тип кожи. Если ваша кожа склонна к высыпаниям (пусть даже редко), видны поры, бывает жирный блеск (пусть только в жару), значит, ваш тип кожи - жирная, а если ее сушит и стягивает, значит, ваша жирная кожа обезвожена.
Второе. Перестать покупать косметику по надписям на баночках. Например, "для сухой кожи". Или, ориентируясь на текстуру, по принципу: раз кожу сушит - значит, нужен крем пожирнее.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Третье. Наладить комплекс ухода:
• Умывание с мягкими ПАВ
• Тоник без этилового спирта
• Защитный крем (зимой более плотной текстуры, может быть с содержанием масел, кислот, ретинола - по назначению специалиста)
• Увлажняющая сыворотка
• Увлажняющая маска
• Энзимный пилинг (вместо скрабов)
• Кислотные пилинги
Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассказала об обратной стороне косметики с натуральным составом.